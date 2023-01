NBA: Donovan Mitchell schreibt Geschichte - der Klub der 70-Punkte-Scorer

Die NBA spielt derzeit komplett verrückt - eine historische Performance reiht sich an die nächste, auf 41-15-15-Spiele von Nikola Jokic lässt Luka Doncic 60 Punkte, 21 Rebounds und 10 Assists folgen. Nun hat jedoch ein anderer Geschichte geschrieben - und die höchste Scoring-Ausbeute seit 17 Jahren verzeichnet!

Donovan Mitchell lief im Overtime-Spiel gegen die Chicago Bulls unfassbar heiß und legte 71 Punkte auf. So viele hat seit Kobe Bryant im Januar 2006 (damals 81) kein Spieler mehr erzielt - und überhaupt gab es erst drei Spieler in der Geschichte, die jemals mehr Punkte in einem Spiel machten. Den Rekord hält Wilt Chamberlain (100).

© getty Donovan Mitchell legt das erste Spiel mit mindestens 70 Punkten und 10 Assists der NBA-Geschichte auf. "Im Geschichtsbuch mit Leuten wie Wilt zu stehen, ist wirklich eine Erfahrung, die demütig werden lässt", sagte Mitchell. "Ich habe immer geglaubt, dass ich einer der besten Spieler der Liga werden könnte. Ich bin sprachlos und fühle mich gesegnet, neben solchen Spielern genannt zu werden." Mitchell legte im besten Spiel seiner Karriere dabei nicht nur bei den Punkten einen Bestwert auf, auch seine 11 Assists waren ein geteilter Karriere-Bestwert. Insgesamt war er an 99 Punkten der Cavaliers direkt beteiligt, diese Marke wurde laut Opta Stats nur von Wilt in seinem Rekordspiel knapp übertroffen (104). "Ich habe den Jungs gesagt, dass das in meinen 15 Jahren die beste Performance war, die ich je gesehen habe. Und dabei habe ich ein paar besondere erlebt", sagte Kevin Love, der 2016 mit den Cavs Meister geworden war. "Ich habe Kyrie [Irving] gegen Portland 55 machen sehen, oder LeBron [James] in Spiel 1 der 2018er Finals. 57 für Kyrie in San Antonio. Aber dieses Spiel trägt den Preis davon." Erst sieben Spieler in der Geschichte knackten die magische 70-Punkte-Marke, nur einer davon ist aktuell neben Mitchell noch aktiv. Weder LeBron James noch Michael Jordan haben es in ihren Karrieren geschafft, MJ war mit 69 allerdings auch nicht allzu weit entfernt. Es folgt der Klub der 70-Punkte-Scorer!

© getty Devin Booker legte mit nur 20 Jahren mal 70 Punkte auf. Devin Booker (Phoenix Suns) 70 Punkte legte Booker am 24. März 2017 bei den Boston Celtics auf. Im zarten Alter von 20 Jahren war er der jüngste Spieler, der diese Marke knackte - trotzdem wurde das Spiel nicht unbedingt universell gefeiert. Phoenix verlor deutlich, in der zweiten Hälfte wurde er nahezu permanent gefüttert, um weiter an seiner Punkteausbeute zu schrauben. Die Suns foulten sogar absichtlich, um die Uhr anzuhalten und weitere Würfe für Booker zu ermöglichen. Booker war indes keineswegs ineffizient. Er spielte 45 von 48 Minuten, traf 21 von 40 aus dem Feld und 24/26 von der Freiwurflinie. Hinzu kamen 8 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals - und er erzielte 51 Punkte in Halbzeit zwei.

© getty David Robinson sicherte sich mit 71 Punkten die Topscorer-Krone. David Robinson (San Antonio Spurs) Der Admiral kam am 24. April 1994 auf 71 Punkte und sicherte sich damit den alleinigen Scoring-Titel in der Saison gegen einen gewissen Shaquille O'Neal. Robinson schraubte seinen Schnitt durch dieses Spiel auf 29,8 Punkte hoch, bei Shaq waren es 29,3. Das Spiel steht bis heute als Franchise-Rekord der Spurs. Er wurde zum zweiten Spieler der Spurs-Geschichte mit einem Scoring-Titel, der andere ist George Gervin. Robinsons Statline damals: 26/41 aus dem Feld, 18/25 von der Freiwurflinie in 44 Minuten Spielzeit. Etwas kurios war, dass seine Mitspieler Robinson teilweise fast dazu zwingen mussten, alle Würfe zu nehmen - sein Team wollte den Rekord wohl etwas mehr als er selbst. Darüber machte sich auch sein Konkurrent Shaq am Ende lustig. "[Der Scoring-Titel] wäre nett gewesen, aber 50 Siege waren mir wichtiger. Ich habe gehört, dass sie jedes Play für ihn gelaufen sind. Wenn das hier auch passiert wäre, hätte ich auch 70 Punkte gemacht. Mir war das egal", sagte der damalige Magic-Center.

© imago images Donovan Mitchell zeigte gegen Chicago ein Spiel für die Geschichtsbücher. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) 71 Punkte am 2. Januar 2022. Nochmal zum Genießen, Mitchells Stats: 71 Punkte, 22/34 FG, 7/15 3FG, 20/25 FT, 11 Assists, 8 Rebounds in 50 Minuten ... alles bei einem Comeback-Sieg nach 17 Punkten Rückstand, wo jeder einzelne Punkt dringend benötigt wurde. Um es mit Cavs-Coach J.B. Bickerstaff zu sagen: "Eine der großartigsten Leistungen in der Geschichte unseres Sports."

© getty Elgin Baylor knackte einmal die 71 und hatte zwei weitere Spiele mit 60+ Punkten. Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) Am 15. November 1960 erzielte Baylor die damals meisten Punkte in einem NBA-Spiel, 71 an der Zahl. Der Rekord hielt zwar nicht lange, das wusste damals jedoch noch niemand. Baylor legte sein Meisterstück bei einem Auswärtssieg in New York auf und sorgte für großes Staunen bei allen Zuschauern. "Das ist die beste individuelle Leistung, die ich je gesehen habe", sagte Knicks-Präsident Ned Irish, der noch wenige Wochen zuvor versucht hatte, einen Trade für Baylor einzufädeln. "Baylor ist unersetzlich", war die Antwort von Lakers-Coach Fred Schaus, der keine Minute verhandeln wollte. Dessen Stats: 28/48 aus dem Feld, 15/19 von der Freiwurflinie, 25 Rebounds! Er hatte nur einen Assist, aber das wurde vom New York Post-Reporter Leonard Koppett erklärt: "Seine Teamkollegen haben leichte Abschlüsse nach perfekten Pässen versemmelt. Wenn sie getroffen hätten, hätte er locker 10 Assists haben können."

© getty David Thompson gilt als das Idol von Michael Jordan. David Thompson (Denver Nuggets) Einer von nur drei Spielern, der Mitchells 71 jemals überbieten konnte, war der Skywalker: 73 Punkte legte das Idol von Michael Jordan am 9. April 1978 auf. Genau wie bei Robinson ging es um die Topscorer-Krone der Saison, anders als Robinson verlor Thompson aber sein "Fernduell" - gegen Gervin, der später am selben Tag spielte und 63 Punkte auflegte. Dieser 9. April hätte also eines der großen NBA-Highlights aller Zeiten sein können - allerdings gibt es von beiden Spielen kein Videomaterial. Schande! Andererseits: "Soweit ich weiß, gab es nie wieder so ein enges Rennen, und es gibt gar kein Video davon. Das ist natürlich schade, aber Sie reden noch darüber, ich rede noch darüber, und so wird es trotzdem nie vergessen", sagte Gervin mal im SPOX-Interview. Auch wieder richtig. Thompsons Stats: 73 Punkte, 28/38 FG, 17/20 FT, 7 Rebounds, 2 Assists, 43 Minuten. Gervin brauchte für seine 63 Punkte dann nur 33 Minuten. Was für 1 Tag.

© getty Kobe Bryant knackte einmal die 81 - dazu hatte er fünf weitere Spiele mit mindestens 60 Punkten. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) Erst wenige Wochen zuvor legte Kobe gegen die Mavericks 62 Punkte auf, ließ sich allerdings nach drei Vierteln auswechseln, weil das Spiel schon entschieden war und er wohl dachte, es würde schon andere Gelegenheiten geben. Die gab es dann auch. Am 22. Januar 2006 folgte Bryants Meisterstück, 81 Punkte gegen Toronto und die bis heute zweithöchste Punkteausbeute überhaupt in einem NBA-Spiel. Das Spiel war dermaßen bemerkenswert, dass sogar einige Mitspieler im Anschluss Autogramme der Mamba haben wollten - verständlich. Seine Zahlen: 81 Punkte, 28/46 FG, 7/13 3FG, 18/20 FT, 6 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals in 42 Minuten ... Topscorer unter seinen Mitspielern: Der legendäre Smush Parker (13).