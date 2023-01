NBA: Dennis Schröder wird zum Held bei knappem Sieg der Los Angeles Lakers - L.A. schlägt Miami Heat auch ohne LeBron James

Auch ohne die angeschlagenen Superstars haben die Los Angeles Lakers den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen gefeiert. Beim 112:109 schwingt sich Dennis Schröder zum Matchwinner auf, in der dramatischen Schlussphase behält er die Nerven.

Los Angeles Lakers (17-21) - Miami Heat (20-19) 112:109 (BOXSCORE)

Der Deutsche zeigte seine bisher beste Saisonleistung in einem Spiel, in dem die Lakers ohne den erkrankten LeBron James ("normale Erkältung" - Coach Darvin Ham) und den verletzten Anthony Davis auskommen mussten. Schröder beendete die Partie mit einem persönlichen Saisonbestwert von 32 Punkten - 14 davon im vierten Viertel -, dabei versenkte er 8/15 aus dem Feld, 4/7 Dreier und 12/14 Freiwürfe. Auch in der Crunchtime war er zur Stelle, zudem überzeugte er mit 4 Steals.

Auch Russell Westbrook zeigte von der Bank eine gute Leistung, der Point Guard flirtete mit einem Triple-Double (21 Punkte, 9 Assists, 8 Rebounds), leistete sich aber auch 7 Ballverluste. Thomas Bryant machte immer wieder unter dem Korb Druck und kam auf 21 Zähler (9/11 FG) sowie 9 Rebounds. Bei den Heat waren Bam Adebayo (30, 13 Rebounds und 3 Blocks) und Jimmy Butler (27, 4 Assists, 3 Steals) die besten Akteure, ansonsten kam aber zu wenig von den Teamkollegen. Vor allem Tyler Herro erwischte einen gebrauchten Abend (9, 4/14 FG).

Durch die Ausfälle der beiden Superstars ging L.A. mit einer etwas ungewohnten Starting Five bestehend aus Schröder, Patrick Beverley, Austin Reaves, Juan Toscano-Anderson und Thomas Bryant in die Partie. Dennoch hielten die Hausherren von Beginn an gut mit, nach der Einwechslung von Westbrook hatten sie sogar leichte Vorteile.

Der Guard brachte eine Menge Energie, scorte selbst oder setzte die Mitspieler gut in Szene. Ein Buzzerbeater von Wenyen Gabriel stellte auf 32:23 für L.A. nach dem ersten Viertel. Die Heat waren auch im zweiten Abschnitt lange auf der Suche nach dem Rhythmus aus der Distanz (4/16 Dreier in Halbzeit eins), die Lakers präsentierten immer wieder unterschiedliche Defensiv-Strategien. Dennoch brachten Kyle Lowry (11) und Adebayo die Gäste wieder in Schlagdistanz, Miami richtete nun vermehrt Schaden in der Zone an. 52:48 Lakers zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel riss nun Butler langsam aber sicher die Heat-Offense an sich. Miami übernahm erstmals seit dem ersten Viertel wieder die Führung, doch lange hielt diese nicht. Allein in diesem Abschnitt gab es acht Führungswechsel, es ging mit 79:78 für die Lakers in den Schlussabschnitt.

Lakers siegen dank Schröder - Drama in den Schlussminuten

Für die Lakers überzeugte in dieser Phase Schröder, auch defensiv. Mitte des letzten Durchgangs gab es aber eine Schrecksekunde für den Deutschen. Bei einem Drive zum Korb knickte er übel auf dem Fuß seines Gegenspielers um. Schröder blieb aber im Spiel - und versenkte im nächsten Angriff direkt einen Dreier. Sein Knöchel schien ihn kaum zu belasten.

Kurz darauf bestätigte Bryant sein starkes Spiel mit einem Hook Shot, einem Offensiv-Rebound plus And-One. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende waren die Lakers mit +5 in Front. Kurz darauf zog DS17 ein Foul bei einem Dreierversuch (102:96), Butler von Downtown und Adebayo unter dem Korb hielten Miami aber im Spiel. In der Schlussminute kam wieder Schröder. Dessen nächster starke Drive brachte die nächsten Freiwürfe. Ein umstrittener Call ermöglichte auch Victor Oladipo Freiwürfe, er traf aber nur einen.

Und Schröder hatte eh keine Lust auf eine Niederlage. Mit seinem schnellen ersten Schritt zog er ein weiteres Mal an der Defense vorbei Richtung Korb, ein Layup hoch übers Brett und L.A. stand 20 Sekunden vor dem Ende bei +4. Adebayo hielt es per Putback spannend. Beim anschließenden Inbounds-Play entschied sich Reaves zu einem riskanten Pass in die Zone zu Westbrook und wurde belohnt. Der Ball kam an, Westbrook versenkte den Layup, aber das war es immer noch nicht. Nach einem späten Dreier von Max Strus bewies Schröder an der Linie Nervenstärke. Butler hatte dennoch die letzte Chance auf den Ausgleich von Downtown, sein Versuch landete aber am Ring. Sieg für die Lakers!

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Heat