NBA - Alle Moves der Dallas Mavericks seit dem Draft von Luka Doncic: Wo sind die Mavs falsch abgebogen?

Die Dallas Mavericks stecken nach dem überraschenden Einzug in die Conference Finals in der letzten Saison nun wieder im NBA-Mittelmaß fest. Zu viel lastet auf den Schultern von Superstar Luka Doncic. Was ist schiefgelaufen, seit der Slowene 2018 gedraftet wurde? Wir blicken auf alle Moves der Mavs.

Rückblick: 2018 war Dirk Nowitzki schon lange nicht mehr der Leistungsträger, der den Mavs sieben Jahre zuvor ihre einzige Championship ermöglicht hatte. Die Mavericks waren lange (bestenfalls) Mittelmaß und rutschten 2017/18 erstmals tief in die Lottery. Nur zwei Teams verloren in der Saison mehr Partien - und da Dallas den Münzwurf gegen Atlanta gewann (ebenfalls 24-58), hatten die Mavs in der Draft Lottery die drittbesten Chancen auf den Top-Pick. Dort war den Texanern das Losglück aber nicht hold, sowohl Sacramento als auch Atlanta überholten Dallas, die damit nur an Fünf ziehen durften. Ein herber Rückschlag für die Mavs, die im Vorfeld des Drafts immer wieder mit Luka Doncic in Verbindung gebracht worden waren. Es schien unmöglich, dass Dallas seine Finger an das Wunderkind aus Slowenien bekommen würde, schließlich galt der Guard von Real Madrid neben Center Deandre Ayton als der Top-Favorit auf den Top-Pick des Drafts.

© getty Draft 2018: Der Mavs-Trade für Luka Doncic ist ein Volltreffer Und doch gelang es. Ayton ging nach Phoenix an Eins, die Kings entschieden sich für Marvin Bagley - einer der schlechtesten Picks der letzten Jahre. Der Weg war frei für Dallas, da sich die Mavs wenige Stunden vor der Ziehung mit den Atlanta Hawks auf einen Trade geeinigt hatten: Die beiden Teams tauschten ihre Pick, Atlanta bekam als Entschädigung einen Top-8-geschützten Erstrundenpick für das kommende Jahr. Hawks-GM Travis Schlenk verteidigte später diesen Deal wie folgt: "Je häufiger man ziehen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch trifft." Atlanta zog an Fünf Trae Young und durfte so im kommenden Jahr auch noch einmal für Dallas ziehen. Dabei wählten die Hawks mit dem zehnten Pick Cam Reddish aus, der jedoch nach nur 2,5 Jahren in Atlanta noch während seines Rookie-Deals getradet wurde. Aus Sicht der Mavs war es ein Glücksgriff. Sie zogen mit dem dritten Pick Doncic, den mit Abstand besten Spieler im Draft, und erhielten somit den neuen Franchise Player der Zukunft, der in Dirks Fußstapfen treten sollte. Doch das war nicht alles ...

© getty Jalen Brunson wird von den Dallas Mavericks gezogen ..., denn mit dem 33. Pick gelang den Mavs ein weiterer Steal: Ein gewisser Jalen Brunson aus Villanova wurde ausgewählt. Der Point Guard hatte mit den Wildcats zwei College-Championships gewonnen und kam zudem als NCAA-Spieler des Jahres nach Dallas. Da Brunson aber kein First Rounder war, konnte sein Berater, ein gewisser Leon Rose (heute Präsident der New York Knicks), frei verhandeln. Brunson erhielt einen Vierjahresvertrag über 6,1 Millionen Dollar, allerdings war das letzte Jahr nicht garantiert. Das soll in den kommenden Jahren noch wichtig werden, aber dazu später mehr.

© getty Dallas Mavericks: Der erste große Schwinger geht daneben Es herrschte ein kleiner Hype um Dallas. Alle wollten Doncic sehen, dazu hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass 2018/19 tatsächlich die letzte Saison von Nowitzki in der NBA sein werde. Zum Überblick der Roster der Mavs zu Beginn von Doncics Rookie-Saison: PG SG SF PF C Dennis Smith Jr. Luka Doncic Wesley Matthews Harrison Barnes DeAndre Jordan J.J. Barea Devin Harris Dorian Finney-Smith Dirk Nowitzki Dwight Powell Jalen Brunson Ryan Broekhoff Maxi Kleber Salah Mejri Und die Auftritte der Mavs machten Mut. Bis zum 30. Januar standen die Mavs bei einer Bilanz von 23-27 im bärenstarken Westen und wiesen sogar ein leicht positives Net-Rating (+0,3) auf. Und kam der Trade für den damals verletzten Kristaps Porzingis aus dem Nichts. Hier die Details des Deals: Knicks erhalten: Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, Top-5-geschützter Erstrundenpick 2021 (Clippers zogen später Keon Johnson), Top-10-geschützter Erstrundenpick 2023

Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, Top-5-geschützter Erstrundenpick 2021 (Clippers zogen später Keon Johnson), Top-10-geschützter Erstrundenpick 2023 Mavericks erhalten: Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr., Trey Burke Neben dem kommenden Rookie of the Year Doncic sollte Big Man Porzingis der zweite Star in Dallas sein. Der Lette hatte 2017/18 eine starke Saison gespielt, in welcher er auch All-Star wurde, riss sich dann jedoch das Kreuzband und kam als kommender Restricted Free Agent nach Texas. Somit ging auch die kurze "Ära" Dennis Smith Jr. in Dallas zu Ende. Der Point Guard passte nur bedingt zu Doncic und Coach Rick Carlisle konnte mit dem explosiven Spielmacher ohne Wurf wenig anfangen. Die Abgänge von Matthews und Jordan waren zu verschmerzen, gleichzeitig erhielt man in Hardaway, Burke und Lee solide Veteranen.

© getty Dallas Mavericks Dirk Nowitzki verabschiedet sich Der Rest der Saison stand dann ohnehin fast ausschließlich im Zeichen der Verabschiedung von Nowitzki. Die Mavs verloren jede Menge Spiele, was man in Kauf nahm, schließlich bestand noch eine kleine Chance, mit ein wenig Glück in der Draft Lottery nach oben zu springen. Mit Zion Williamson und Ja Morant warteten zwei kommende Superstars. Letztlich blieb Dallas das Glück erneut verwehrt, der zweite Pick für Doncic wanderte nach Atlanta. Zur Trade Deadline hatten die Mavs noch einen weiteren Deal eingefädelt: Harrison Barnes wurde nach knapp drei eher enttäuschenden Jahren nach Sacramento getradet, im Gegenzug kamen Justin Jackson und Oldie Zach Randolph, welcher sofort entlassen wurde. Es war ein Move, um Cap Space für den Sommer freizuschaufeln - welcher dann nicht benutzt wurde.

© getty Dallas Mavericks: Die Free Agency 2019 - eine verpasste Chance Es war der womöglich wildeste Sommer der NBA-Geschichte. Zahlreiche Superstars wie Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butler oder Anthony Davis wechselten die Teams, nur die Mavs schauten lange zu und konnten ihren Kader nur scheibchenweise auffüllen. Stattdessen lag der Fokus vornehmlich auf den eigenen Free Agents. Hier die Liste der Spieler, die gehalten wurden: Kristaps Porzingis (5 Jahre, 158,3 Mio. Dollar)

Maxi Kleber (4 Jahre, 35,6 Mio. Dollar)

Dorian Finney-Smith (3 Jahre, 12 Mio. Dollar)

Dwight Powell (3 Jahre, 33 Mio. Dollar)

J.J. Barea (1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar) Es war eine verschenkte Möglichkeit, da Dallas für die eigenen Free Agents über den Cap hätte gehen können. Bis zu 48 Millionen Dollar standen zur Verfügung, um den Kader deutlich aufzumotzen, doch namhafte Neuzugänge waren Fehlanzeige. Mit Seth Curry (4 Jahre, 32 Mio.) kam zumindest ein Neuer, der den Mavs mit seinem Shooting umgehend half. Der Sign-and-Trade-Deal für Delon Wright (3 Jahre, 28 Mio.) brachte dagegen nicht den erwünschten Ertrag. Boban Marjanovic wurde so etwas wie das neue Team-Maskottchen. Interessant auch: Porzingis erhielt tatsächlich den vollen Maximal-Vertrag inklusive einer Spieler-Option, obwohl er bis dahin kein einziges Spiel für die Mavs absolviert hatte. Man schien Vertrauen in den Letten sowie die eigene medizinische Abteilung zu haben.

© getty Dallas Mavericks 2019/20: Die Corona-Saison Und das Vertrauen schien sich auszuzahlen. Dallas startete dank eines stark verbesserten Doncic furios in die Saison und nistete sich in der Spitzengruppe des Westens ein. Erst mit kleineren Verletzungen von Doncic und Porzingis kam die bis dahin historisch gute Offense etwas ins Stottern. Als Corona den Spielbetrieb lahm legte, belegte Dallas nur noch Platz sieben (40-27), war aber auf Tuchfühlung zu den besten Teams. In der Zwischenzeit wurden auch kleinere Deals eingefädelt. Aus Golden State kam Backup-Center Willie Cauley-Stein für einen Zweitrundenpick, dazu schnappte man sich auf dem Buyout-Markt Defense-Spezialist Michael Kidd-Gilchrist. Beide sollten in der Bubble aber keine Rolle spielen. Dallas blieb dort Siebter und erwischte in den Playoffs mit den L.A. Clippers den denkbar schwierigsten Gegner. Die Mavs hielten gut mit, aber nachdem sich Porzingis in Spiel 3 den Meniskus riss, war das Team von Coach Carlisle weitestgehend chancenlos. Dennoch: Das 2-4 war ein Achtungserfolg, Dallas galt als Team für die kommenden Jahre.

© imago images Dallas Mavericks, Offseason 2020: Der Front-Office-Clash Als Problemzone wurde die Flügelverteidigung ausgemacht und entsprechend gehandelt. Curry wurde für Josh Richardson nach Philadelphia getradet, wenige Tage später schnappten sich die Mavs in einem Drei-Team-Trade mit Detroit und OKC James Johnson und gaben dafür Wright, Jackson sowie zwei Zweitrundenpicks ab. Im Draft hatten die Mavs derweil gleich drei Picks (18, 31 und 36), wobei Letzter im Richardson-Deal nach Philadelphia ging. An 18 wählte Dallas Josh Green aus, ein umstrittener Pick. Innerhalb der Organisation schwelte der Zwist zwischen GM Donnie Nelson und Berater Haralabos Voulgaris, sodass Nelson laut Aussage von Voulgaris gar nicht anwesend war, als Dallas picken musste. Voulgaris wählte Green, letztlich ein solider Pick, auch wenn der ebenfalls gehandelte Desmond Bane (Nummer 30) inzwischen wie ein All-Star performt. Die zweite Wahl war dagegen ein Rohrkrepierer: Mit dem ersten Pick der zweiten Runde nahmen die Mavs in Tyrell Terry einen Guard, der überhaupt keine Rolle spielte und den Großteil der Saison wegen "persönlichen Gründen" fehlte. 11 Spiele machte er für Dallas, inzwischen sucht der 22-Jährige seit fast einem Jahr ein neues Team. Ansonsten wurde das Team nur punktuell ergänzt. Hier eine Übersicht der Deals: Wesley Iwundu (2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar)

Trey Burke (3 Jahre, 9,5 Mio. Dollar)

Willie Cauley-Stein (1 Jahr, 4,1 Mio. Dollar)

© getty Dallas Mavericks: Immer wieder die Clippers - und ein Führungswechsel Der Start in die folgende Saison missglückte komplett. Durch den kurzfristigen Saisonstart zu Weihnachten hatte Doncic Übergewicht und Porzingis war noch nicht spielbereit. Die Mavs taumelten durch die ersten Wochen, fingen sich aber. Zur Trade Deadline schnappten sich die Texaner den Edelschützen J.J. Redick sowie Niccolo Melli, dafür wurdenIwundu, Johnson und ein Zweitrundenpick abgegeben. Redick sollte die Shooting-Probleme lösen, der Rücken machte jedoch nicht mehr mit. In den Playoffs spielte er nicht, die Mavs gewannen ihre ersten drei Auswärtsspiele bei den Clippers - um aber mit 3-4 zu verlieren, weil Kawhi Leonard wie von einem anderen Stern spielte. Derweil wuchs die Kritik an Porzingis, der kaum Einfluss auf die Serie nahm und selten den Ball sah. Das geriet jedoch schnell in den Hintergrund: Bei The Athletic tauchte ein Bericht über "Schatten-GM" Voulgaris auf, es wurde klar, dass Dallas im Front Office ein großes Problem hatte. Vieles deutete darauf hin, dass GM Nelson die Quelle war, zwei Tage später wurde der Entdecker von Nowitzki gefeuert. Keine 24 Stunden danach trat auch Championship-Coach Rick Carlisle nach 13 Jahren zurück.

© getty Dallas Mavericks: Der Neuanfang im Sommer 2021 Es waren denkbar schlechte Vorzeichen für den Sommer, schließlich standen Verhandlungen mit Doncic über seinen kommenden Vertrag an. Ex-Nike-Mitarbeiter Nico Harrison wurde neuer GM, Jason Kidd übernahm das Coaching. In einer medienwirksam inszenierten Reise nach Slowenien wurde Einigkeit vorgespielt, Doncic unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2027. In der Free Agency hatte der groß aufspielende Hardaway Jr. Priorität, Dallas stattete den Guard mit einem Vierjahresvertrag über 75 Millionen Dollar aus - eine stolze Summe. Vor dem Start der Offseason hatten die Mavs bereits Richardson nach Boston getradet und so Cap Space für einen der zahlreichen Point Guards zur Verfügung. Unter anderem wurde Kyle Lowry gehandelt, der aber lieber zu seinem Kumpel Jimmy Butler nach Miami wechselte. Das Ende vom Lied: Dallas ging erneut leer aus, wobei zumindest mit Reggie Bullock eine sinnvolle Verpflichtung getätigt wurde. Der 3-and-D-Spezialist wurde für 30 Millionen über 3 Jahre geholt. Hier noch die weiteren Moves, welche nur bedingt halfen: Boban Marjanovic (2 Jahre, 7 Mio. Dollar)

Sterling Brown (2 Jahre, 6 Mio. Dollar)

Frank Ntilikina (2 Jahre, 3,8 Mio. Dollar)

© getty Dallas Mavericks: Das Debakel um Jalen Brunson nimmt seinen Lauf Eine Randnotiz dieser Free Agency: Die Mavs garantierten am ersten Tag der Free Agency das letzte Vertragsjahr von Brunson, der in den Playoffs gegen die Clippers von Carlisle zeitweise auf die Bank verbannt worden war. Eine vorzeitige Verlängerung war so erstmal kein Thema, obwohl der Guard im Vorjahr Stimmen für den Sixth Man of the Year erhalten hatte. 2021/22 knüpfte Brunson aber nahtlos an die Vorstellungen aus der Regular Season an. Und doch zögerten die Mavs, Brunson die maximale vorzeitige Verlängerung über 55,6 Millionen Dollar über vier Jahre anzubieten. Der Grund: Dallas spekulierte, zur Deadline einen Star-Trade einzufädeln, in welchem Brunson als Asset abgegeben werden sollte. Dieser Gamble klappte aber nicht - und so lehnte Brunson nach der Trade Deadline das Angebot der Mavs umgehend ab. Bitter: Brunson wurde Unrestricted Free Agent, weil GM Nelson 2019 keine Team-Option in den Vertrag geschrieben hatte. Hätte er es getan, wäre Brunson Restricted Free Agent geworden und Dallas hätte bei jedem Angebot mitziehen können ...

© getty Dallas Mavericks 2021/22: Porzingis-Trade als Knotenlöser Noch war Brunson aber da und die Mavs machten auch so noch einen spektakulären Deal. Aus dem Nichts wurde Porzingis nach Washington abgegeben, dafür nahmen die Mavs die "schlechten" Verträge von Spencer Dinwiddie (3 Jahre, 54 Mio, bis 2024) und Davis Bertans (5 Jahre, 80 Mio., bis 2025) auf. Das war konsequent, da Porzingis wie ein Fremdkörper im Team wirkte, oft verletzt war und, wie er später bestätigte, nicht zur Spielweise von Doncic passte. Es war der Knotenlöser für eine bis dato schwache Saison 2021/22: Dinwiddie schlug als dritter Ballhandler überraschend ein, das Small-Ball-Lineup der Mavs wurde eines der besten der Liga. In den Playoffs wurde erst Utah und dann Top-Seed Phoenix in Spiel 7 in fremder Halle gedemütigt, bevor gegen den späteren Champion aus Golden State Schluss war. In Sachen Brunson herrschte anschließend weiterhin Optimismus.

© getty Dallas Mavericks: Das Offseason-Fiasko 2022 Der sollte schnell verfliegen. Brunson schloss sich den Knicks an (4 Jahre, 104 Mio.), während Dallas nicht einmal mehr ein Meeting mit dem Guard bekam. Wenige Tage zuvor hatten die Mavs sich die Dienste von Big Man Christian Wood gesichert, für den man Marjanovic, Brown, Burke, Marquese Chriss sowie den eigenen Erstrundenpick abgab. Durch den startenden Maximal-Vertrag von Doncic waren die Ressourcen aber limitiert. Nur die Midlevel-Exception stand zur Verfügung, diese wurde für den 35-jährigen JaVale McGee (3 Jahre, 17,2 Mio.) verwendet, dazu bekam auch Zweitrundenpick Jaden Hardy einen Vertrag. Der Abgang von Brunson wurde dagegen nicht adressiert. Goran Dragic bot zwar mehrfach seine Dienste an, Dallas sah in Doncics Landsmann aber eher einen Cheerleader im Stile von Marjanovic. Der Slowene unterschrieb beleidigt in Chicago und spielt bisher eine gute Saison. Die Mavs versuchten es stattdessen mit Facundo Campazzo, der jedoch nach einem guten Monat wieder entlassen wurde. Dafür kam Ex-All-Star Kemba Walker - hier gab GM Harrison aber zu, dass man Sorgen wegen des Zustandes des Knies habe ...