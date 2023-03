NBA: Kyrie Irving über Situation bei den Dallas Mavericks: "Es ist ein Clusterfuck"

Die Dallas Mavericks kassieren in Philadelphia eine weitere Niederlage, während die Konkurrenz Siege feiert. Kyrie Irving spricht im Anschluss sehr offen über seinen Trade sowie die Aussichten der Mavs im Schlussspurt.

"Im Moment sieht es wie ein Clusterfuck aus, wenn wir ehrlich sind", resümierte Irving nach der 108:116-Niederlage in Philadelphia. Der Rückstand auf OKC ist wieder auf ein Spiel angewachsen, die Thunder halten zudem den Tiebreaker über Dallas. Es scheint realistisch, dass die Mavs wohl vier Siege aus den letzten fünf Spielen brauchen, um überhaupt noch eine Chance auf die Postseason zu haben.

"Realistisch gesehen war es zu erwarten, dass dies ein Prozess sein würde", meinte Irving weiter. "Das ist ein Langzeitprojekt und größer als nur eine einzelne Person. Man wird nicht über Nacht zu einem Championship-Team", befand der Guard, der allerdings das Team im Sommer schon wieder als Free Agent verlassen könnte. In bisher 17 Spielen legte Irving für Dallas 26,1 Punkte und 5,9 Rebounds bei 50 Prozent aus dem Feld und 39 Prozent von der Dreierlinie auf.

"Es ist aber auch nicht die Erwartung, die wir hatten, als sie für mich getradet haben", gab Irving an. "Ich musste mich anpassen und das habe ich gemacht. Nun müssen wir mit den Resultaten leben, ob wir es schaffen oder nicht. (...) Ich bin froh, dass man mir hier die Möglichkeit gegeben hat und es ist wirklich toll hier, wenn man einmal von den Niederlagen absieht." Irving gab aber auch an, dass die Mavs ihr Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen halten würden und auf Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen seien.

In eine ähnliche Kerbe schlug Luka Doncic, bei dem es aber eher wie eine Durchhalteparole klang. "Wir haben immer noch Chancen. Wir sollten jetzt nicht aufgeben." Leichter wird es allerdings nicht, am Wochenende wartet ein Back-to-back in Miami und schließlich in Atlanta, beide Teams kämpfen noch um eine gute Ausgangsposition im Osten.

Dallas Mavericks: Das Restprogramm