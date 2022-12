NBA: Los Angeles Lakers müssen lange zittern - Bojan Bogdanovic überragt für Detroit Pistons

Die Los Angeles Lakers haben nach drei Niederlagen am Stück mal wieder einen Sieg eingefahren und sich knapp bei den Detroit Pistons durchgesetzt. Ein brandheißer Bojan Bogdanovic hielt die Gastgeber bis in die Schlussminute im Spiel, zuvor hatten LeBron James und Anthony Davis die Lakers angeführt.

Detroit Pistons (7-22) - Los Angeles Lakers (11-15) 117:124 (BOXSCORE)

Mit einem 41:30-Viertel meldeten sich die Pistons nach der Pause zurück, nachdem sie mit bis zu 14 Punkten zurückgelegen hatten. Für die Überraschung sollte es aber nicht reichen. Nachdem sich Detroit bis auf 2 Punkte herangekämpft hatte, versenkte Austin Reaves in der Schlussminute den entscheidenden Dreier auf Zuspiel von LeBron James (35, 14/24 FG). Dieser hatte zuvor gemeinsam mit Anthony Davis (34, 12/18 FG, 15 Rebounds) die Lakers angeführt, die ansonsten noch von Lonnie Walker IV (18, 7/10 FG) gute Produktion erhielten. Russell Westbrook schrammte an einem Double-Double vorbei (11 und 9), während Dennis Schröder (5, 2/5 FG) blass blieb.

Bei den Pistons sorgte Bogdanovic für Aufsehen. 25 seiner 38 Punkte erzielte er im dritten Viertel, darunter auch 6 von 12 aus der Distanz (Plus/Minus +8). Ansonsten erreichten noch Jaden Ivey (16), Saddiq Bey (14, Alec Burks (11) und Marvin Bagley (10) Double Digits. Trotz Bogdanovic konnte Detroit (37,8 Prozent) allerdings nicht mit der Dreierquote der Lakers mithalten (42,3), für die Reaves 3/5 traf und Walker 4/6. Hinzu kamen 12 Punkte weniger in der Zone (40:52).

Bei den Lakers wurden James (Sprunggelenk) und Davis (Rücken) rechtzeitig fit, zudem startete man wieder mit einem Drei-Guard-Lineup um Schröder, Walker und Patrick Beverley. Der Auftakt gelang, drei der ersten vier Dreier fanden ihr Ziel, Walker IV erzielte 8 der ersten 13 Lakers-Punkte, was eine 8-Punkte-Führung ermöglichte. Auch Schröder und LeBron trafen aus der Distanz, doch Detroit kämpfte sich dank besserem Shooting ins Spiel und lag nach dem ersten Viertel "nur" mit 6 Zählern zurück.

Lakers müssen zittern - Reaves sorgt für die Entscheidung

James erzielte die ersten 10! Lakers-Punkte im zweiten Durchgang, AD legte per Dreipunktspiel nach. Die beiden besten Spieler standen (bis dahin) auf Seiten der Hausherren - und das machte sich weiter bemerkbar. Ivey zeigte offensiv gute Ansätze und räumte auf der anderen Seite Schröder ordentlich ab, Reaves stellte kurz vor dem Halbzeitbuzzer von Downtown auf +12.

Walker versenkte seinen dritten Dreier, Davis knackte früh die 20-Punkte-Marke, Westbrook setzte AD stark in Szene, aber so richtig komfortabel sollte es für die Lakers weiter nicht werden. Bogdanovic lief aus der Distanz heiß, innerhalb weniger Minuten traf er gleich fünfmal! (25 Punkte in Q3!). Nach einem Dreier von Cory Joseph, bereits dem 14. für die Gäste, waren es nur noch 3 Punkte Rückstand. 4 Davis-Zähler verschafften den Gästen immerhin noch einen Mini-Vorsprung vor dem Schlussviertel. 91:90 Lakers.

Auch mit Bogdanovic auf der Bank fielen die Dreier für Detroit, dann eben durch Bey (2x). Da Walker und Reaves ebenfalls heiß waren, hatte die Lakers-Führung weiter Bestand. Nach mehreren Fahrkarten aus der Mitteldistanz gelang James ein Dreipunktspiel, später ließ er einen schwierigen Fadeaway folgen. Es blieb das alte Spiel: Die Pistons blieben weiter so nahe dran, dass sich die Lakers nicht komplett entspannen konnten, dieses Mal durch ein And-One von Ivey. Nach zwei vergebenen Dreiern schnappten sich die Pistons den offensiven Rebound, nach dem Layup von Bogdanovic waren es 30 Sekunden vor Schluss nur noch 2 Punkte Rückstand. Reaves versenkte im folgenden Angriff den Dreier aus der Ecke und sicherte den Sieg.

NBA: Die Stats-Leader bei Pistons vs. Lakers