NBA, Dallas Mavericks: Wie Josh Green vom vermeintlichen Draft-Bust zum Hoffnungsträger wird

In den vergangenen Wochen hat sich Mavs-Guard Josh Green überraschend in die Rotation der Texaner gekämpft und seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dabei hätten viele Fans und Experten lieber andere Youngster bei den Mavs gesehen.

Im US-Sport kommt es sehr häufig vor, dass Teams im Draft Entscheidungen treffen, die sie später bereuen. Teilweise gehen den General Managern in der NBA Superstars durch die Lappen, oftmals entscheiden sie sich aber auch einfach für einen Spieler, der nach wenigen Jahren komplett von der Bildfläche verschwindet, während ein solider Rollenspieler nur wenige Picks später bei einem anderen Team landet.

Das merken natürlich auch die Spieler. Viele NBA-Stars geben gerne zu, es persönlich zu nehmen, wenn aus ihrer Sicht schlechtere Spieler vor ihnen ausgewählt werden. Das prominenteste Beispiel hierfür ist wohl Draymond Green, der jeden einzelnen der 34 vor ihm gedrafteten Spieler aufzählen kann.

Desmond Bane (30. Pick) ist noch so ein Fall. Nach einem Sieg gegen die Mavericks Anfang Dezember wurde Bane von Reportern darauf angesprochen, dass Dallas ihn im NBA Draft 2020 übergangen hatte. "Ich kenne fast jeden, der vor mir ausgewählt wurde. Ich meine, Josh Green wurde vor mir gedraftet. Ich weiß nicht, ob er heute Abend gespielt hat, aber das ist ihre Sache. Das liegt nicht an mir", antwortete er.

Tatsächlich musste Josh Green die gesamten 48 Minuten von der Bank aus zuschauen. Der Australier wurde im selben Jahr an 18. Stelle von den Mavericks ausgewählt - zwölf Plätze vor Bane.

NBA Draft: Die größten Steals der letzten 20 Jahre © getty 1/32 Für NBA-GMs gibt es wenige Herausforderungen, die größer sind als der Draft. Doch manchmal gelingt ihnen ein Kunststück - wer findet noch Juwelen, wenn die vermeintlich größten Talente schon gedraftet wurden? © getty 2/32 SPOX hat die Top 15 Draft-Steals seit 2000 gerankt. Es geht um Spieler außerhalb der Lottery, also ab Position 15. Und man muss schon eine Weile auf hohem Level performen, sonst wäre Pascal Siakam (Nr.27-Pick 2016) auch dabei. Und los! © getty 3/32 15. Lou Williams (Nr. 45, 2005; Philadelphia 76ers): Williams hat nicht aus Zufall den Spitznamen „Underground GOAT“ erhalten. Niemand hätte ihm zugetraut, dass er sich so lange in der Liga halten würde. © getty 4/32 Doch nach einem langsamen Start in Philly macht Williams seit nun 15 Jahren das, was er am besten kann: Punkte sammeln. Das hat ihm bereits drei Awards als Sixth Man of the Year eingebracht. © getty 5/32 14. Rajon Rondo (Nr. 21, 2006; Phoenix Suns): Die Suns verscherbelten diesen Pick für einen Pick im Folgejahr, aus dem Rudy Fernandez wurde. Rondo hatte definitiv die etwas bessere NBA-Karriere. © getty 6/32 Mit den Celtics gewann er schon in seinem zweiten Jahr den Titel, viermal wurde Rondo All-Star und dreimal bester Assist-Geber der NBA. Mittlerweile bei den Lakers auf Titeljagd. © getty 7/32 13. Kyle Lowry (Nr. 24, 2006; Memphis Grizzlies): Lowry brauchte einige Jahre, um sich in der NBA durchzusetzen. Auch deshalb, weil Memphis bei seiner Ankunft schon genug Point Guards hatte. Der Durchbruch folgte in Toronto. © getty 8/32 Dort hat er sich mittlerweile zum sechsmaligen All-Star sowie Champion 2019 entwickelt. Nur LaMarcus Aldridge sammelte in diesem Jahrgang mehr Win Shares. © getty 9/32 12. Isaiah Thomas (Nr. 60, 2011; Sacramento Kings): Mit nur 1,75 m Körperlänge galt Thomas trotz guter College-Zahlen als viel zu klein für die NBA. So fiel er bis ans Ende der zweiten Runde … © getty 10/32 … doch IT4 kam als Scorer von Beginn an gut in der NBA zurecht. 2017 legte er in Boston eine sensationelle Saison hin – doch im Anschluss stoppten Verletzungen leider seinen Höhenflug. © getty 11/32 11. Rudy Gobert (Nr. 27, 2013; Utah Jazz): Ein steifer, unbeweglicher Franzose, der vorne kaum Skills besaß? Gobert galt 2013 wahrlich nicht als Top-Prospect, höchstens als guter Verteidiger. © getty 12/32 Doch mittlerweile ist der "Stifle Tower" weit mehr als das und zählt zu den besten Centern der NBA. 2019 wurde er Defensive Player of the Year und 2020 endlich All-Star. © getty 13/32 10. Jimmy Butler (Nr. 30, 2011; Chicago Bulls): Butler hatte sich in Marquette zwar beständig verbessert, war nach drei Jahren am College aber schon "alt" und galt als Spieler mit wenig Entwicklungspotenzial. So fiel er bis ans Ende der ersten Runde. © getty 14/32 Doch mittlerweile hat sich Butler zum Abo-All-Star entwickelt – und zu einem der drei besten Spieler seines Jahrgangs neben Nr.1-Pick Kyrie Irving und einem, der noch höher in dieser Liste steht. © getty 15/32 9. Michael Redd (Nr. 43, 2000; Milwaukee Bucks): Nicht zu Unrecht gilt der 2000er Draft als einer der schlechtesten der Geschichte. Redd hat als Nr.43-Pick den mit Abstand höchsten Karriere-Punkteschnitt dieses Jahrgangs (19,0 vor 14,8). © getty 16/32 Verletzungen verkürzten seine Karriere, doch über einige Jahre war Redd einer der besten Scorer der NBA – und einer der besten Shooter. Hatte zwei Saisons mit über 25 Punkten im Schnitt. © getty 17/32 8. Gilbert Arenas (Nr. 31, 2001; Golden State Warriors): Der Ruf als etwas eigener Vogel ließ Arenas viel tiefer fallen, als es hätte sein müssen. Den Warriors gelang somit zu Beginn der zweiten Runde ein echter Steal. © getty 18/32 Allerdings blieb Arenas nur zwei Jahre, um dann als amtierender MIP zu den Wizards zu wechseln und dort als Scorer komplett zu eskalieren. Über einige Jahre einer der besten Guards der NBA, bevor er sich selbst sabotierte und verletzte. © getty 19/32 7. Giannis Antetokounmpo (Nr. 15, 2013; Milwaukee Bucks): Vor dem Draft kursierten von Giannis nur Videos aus der zweiten Liga Griechenlands, niemand konnte diesen dürren Athleten einschätzen … © getty 20/32 … für die Bucks hat sich das Risiko jedoch gelohnt. Antetokounmpo ist mittlerweile nicht mehr dürr, aber immer noch athletisch. Und amtierender MVP. Und der Top-Favorit auf den MVP 2020, falls es den geben sollte. © getty 21/32 6. Kawhi Leonard (Nr. 15, 2011; Indiana Pacers): Noch ein Nr.15-Pick, noch ein Anwärter auf den Titel des derzeit besten Spielers der NBA. Die Pacers gaben den Kawhi-Pick damals für George Hill an die San Antonio Spurs ab. © getty 22/32 Dort reifte die Klaue zum Finals-MVP 2014 und zum besten Verteidiger der Liga. 2019 führte er die Raptors in seiner einzigen Saison in Kanada zum Titel, nun wollte er das Kunststück eigentlich mit den Clippers wiederholen. © getty 23/32 5. Nikola Jokic (Nr. 41, 2014; Denver Nuggets): Mal wieder ein Europäer, der von der gesamten Liga verschmäht wurde. Der etwas "vollschlanke" Serbe kam erst ein Jahr später in die NBA, übertraf dann aber prompt alle Erwartungen. © getty 24/32 Jokic ist nach erst fünf Saisons jetzt schon zweifacher All-Star und All-NBA-Center – und Teil der erweiterten MVP-Konversation. Nicht übel für einen Mid-Second-Rounder. © getty 25/32 4. Draymond Green (Nr. 35, 2012; Golden State Warriors): Curry und Thompson fielen tiefer, als sie hätten fallen sollen. Doch bei keinem Spieler bewiesen die Warriors mehr Auge als bei Draymond, dem zu kleinen Energizer von Michigan State. © getty 26/32 Green ist mittlerweile mehrfacher All-Star, DPOY und dreifacher Champion. Der Small-Ball der Warriors funktionierte nur deshalb so gut, weil Green dazu in der Lage ist, alle fünf Positionen zu verteidigen. © imago images 27/32 3. Marc Gasol (Nr. 48, 2007; Los Angeles Lakers). Der jüngere, "dicke" Bruder von Pau Gasol galt als talentiert, aber nicht wirklich NBA-tauglich. Übrigens auch nur bedingt für die Lakers, die Marc im Paket für Pau tradeten … © getty 28/32 … doch in Memphis wurde der jüngere Gasol zu einem der besten Center der NBA, der unter anderem auch Defensive Player of the Year wurde. 2019 Champion mit den Raptors. © imago images 29/32 2. Paul Millsap (Nr. 47, 2006; Utah Jazz): Er galt als etwas zu kleiner Power Forward, doch so tief hätte Millsap niemals fallen dürfen. Nach Aldridge und Lowry häufte Millsap die drittmeisten Win Shares dieses Jahrgangs an. © getty 30/32 Der viermalige All-Star ist einer der konstantesten Spieler des vergangenen Jahrzehnts, was seine Karriere-Zahlen von 14 und 7 über fast 1.000 Spiele belegen. Direkt vor ihm wurden übrigens Lior Eliyahu, Alexander Johnson und Dee Brown gedraftet. © imago images 31/32 1. Tony Parker (Nr. 28, 2001; San Antonio Spurs): Er könnte noch überholt werden, doch Stand jetzt bietet LeTony die beste Karriere gemessen an der Draft-Position. Ein sicherer Hall-of-Famer am Ende der ersten Runde? © getty 32/32 Die Spurs gewannen mit David Robinson und Tim Duncan zweimal die Lottery. Ähnlich wichtig war jedoch ihr Draft-Können in den späteren Runden. Auch Manu Ginobili wurde 1999 ja an 57. Stelle gezogen …

Green: Schmiss Donnie Nelson wegen ihm hin?

Nach einer eher schwachen Rookie-Saison (2,6 Punkte und 2,0 Rebounds pro Spiel) wurde Green von vielen bereits als Draft-Bust abgestempelt, zumal nicht nur Bane, sondern auch Spieler wie Tyrese Maxey (21. Pick) oder Saddiq Bey (19. Pick) verfügbar waren. Letzterer schaffte es ins All-Rookie-First-Team, Maxey blüht als Spielmacher bei den 76ers auf.

Die damaligen Beweggründe der Mavericks sind unklar, laut Jonathan Wasserman von Bleacher Report waren einige Verantwortliche der Texaner unzufrieden mit der Draft-Entscheidung und hätten schon damals lieber Saddiq Bey im Dress der Mavs gesehen.

Medienberichten zufolge gab es Unstimmigkeiten zwischen dem ehemaligen Mavs-GM Donnie Nelson und Ex-Front-Office-Mitarbeiter Bob Voulgaris, dieser soll bewusst die Meinungen von Scouts ignoriert haben. Voulgaris hingegen behauptete im ESPN Daily Podcast, dass ein aufgebrachter Nelson den Draft-Room verließ. Vereinspolitische Machtspielchen hin oder her, Green landete bei den Mavericks.

NBA Draft 2020: Die Picks 18-30

Position Team Pick 18 Dallas Mavericks Josh Green 19 Detroit Pistons (via Brooklyn) Saddiq Bey 20 Miami Heat Precious Achiuwa 21 Philadelphia 76ers Tyrese Maxey 22 Denver Nuggets Zeke Nnaji 23 Minnesota Timberwolves (via New York) Leandro Bolmaro 24 Denver Nuggets (via Milwaukee) R.J. Hampton 25 New York Knicks (via OKC) Immanuel Quickley 26 Boston Celtics Payton Pritchard 27 Utah Jazz Udoka Azubuike 28 Minnesota Timberwolves (via Lakers) Jaden McDaniels 29 Toronto Raptors Malachi Flynn 30 Memphis Grizzlies (via Boston) Desmond Bane

Josh Green: Ein Grund zur Hoffnung für Mavs-Fans

In seiner Rookie-Saison kam Green auf insgesamt 445 Minuten, auch zu Beginn der aktuellen Spielzeit nahm er zunächst eine Reservistenrolle ein, doch das Blatt wendete sich zum Jahresende. Green kämpfte sich in die Rotation von Head Coach Jason Kidd, profitierte dabei aber auch von den etlichen coronabedingten Ausfällen.

Der 21-Jährige nutzte seine Chance: Anfang Januar legte er 17 Punkte auf, nur zwei Tage später setzte er sogar noch einen oben drauf und schenkte den Bulls 18 Zähler ein, dabei traf er in beiden Partien zusammengerechnet 14 von 17 Würfen.

Seit Green immer häufiger in Erscheinung tritt und mehr Spielzeit bekommt (18,5 Minuten pro Spiel), stehen die Mavs mit einer Bilanz von 22-8 da. In den vergangenen zwei Monaten kam Green dabei im Schnitt auf 5,5 Punkte, 2,6 Rebounds und 1,7 Assists bei einer True-Shooting-Percentage von 57 Prozent.

Auch wenn diese Statistiken auf dem Papier nicht direkt herausstechen, zeigt die Formkurve des Australiers doch klar nach oben. Eine der größten Stärken von Green: Er spielt "Winning Basketball", wie es oft so schön heißt. Dies fängt am defensiven Ende des Parketts an, wo Green seinen Gegenspielern am Perimeter das Leben schwer macht. Durch seine Schnelligkeit kann er nach einer guten defensiven Possession innerhalb weniger Sekunden am offensiven Ende des Courts punkten.

Josh Green: "Er bringt eine verrückte Energie"

Mit einer Körpergröße von 1,96 Metern ist Green für den Flügel etwas zu klein, am College spielte er oft auf der Position des Small Forward. In der NBA scheint er als Guard die bessere Option zu sein. Selbst wenn Green eventuell einige Zentimeter fehlen, macht er diese durch seine athletischen Fähigkeiten wett.

Er überzeugt neben seiner Athletik auch mit Attributen, die nicht vom Scoreboard abzulesen sind. Green besitzt eine ansteckende Energie und spornt seine Mitspieler regelmäßig mit Hustle-Plays an. "Er rennt einfach herum, bringt eine verrückte Energie, holt Steals und Rebounds", so Teamkollege Maxi Kleber. "Es ist schwierig, ihn zu verteidigen, da du niemals weißt, wo er als nächstes hingeht."

Der Deutsche spielt darauf an, dass Green in der Offensive auch ohne den Ball ständig in Bewegung bleibt: "Er hat ein sehr gutes Timing, was Cuts angeht, und kommt so immer wieder zu einfachen Layups. Auf einmal hat er 17 oder 18 Punkte und man merkt es nicht einmal."

Green ist nicht nur durch sein Off-Ball-Movement eine Bereicherung für den Angriff der Mavs, er zählt auch zu den besten Passgebern des Teams. Sobald der Australier nach einem seiner vielen Cuts den Ball erhält, kann er nicht nur am Korb abschließen, sondern findet auch regelmäßig den offenen Mitspieler.

Gerade bei einem Sieg gegen Portland Ende vergangenen Jahres wurden die Spielmacher-Fähigkeiten Greens deutlich, als er mit 10 Assists (und nur einem Turnover) einen Karrierebestwert aufstellte. "Er sah da draußen aus wie Magic [Johnson] und hat verrückte Pässe gespielt", sagte Tim Hardaway Jr. nach dem Spiel.

Josh Green: Der Distanzwurf als größte Schwäche

Was dem jungen Mavs-Guard noch im Offensiv-Repertoire fehlt, ist ein verlässlicher Distanzwurf. Green kommt in dieser Saison bisher auf eine Dreierquote von 30,8 Prozent bei 0,8 Versuchen pro Spiel. Floor-Spacing generiert Green somit nicht, stattdessen lauert er meist an der Baseline und wartet auf den richtigen Moment für einen seiner berüchtigten Cuts.

"In der Liga geht es nur noch ums Shooting. Aber es gibt auch andere Dinge, die du tun kannst, um das Spiel zu beeinflussen. Er ist ein junger Spieler, der einen positiven Einfluss auf uns hat, wir müssen weiterhin Wege finden, ihn auf dem Court zu haben", sagte Kidd Anfang des Jahres über Green.

Dessen Spielminuten sind demnach nicht zwingend von seinem Outside-Shooting abhängig. Auch die Rückkehr von Teamkollegen aus dem Corona-Protokoll und von Verletzten haben der Spielzeit Greens keinen Abbruch getan. Sollte er weiter an seinem Distanzwurf arbeiten, könnte Green zu einem soliden 3-and-D-Spieler heranwachsen und würde so ideal zu Doncic passen.

Anders als seinen Namensvetter Draymond kümmert es Josh übrigens nicht, wer vor oder nach ihm gedraftet wurde. Green wurde mit der leicht provokanten Bane-Aussage konfrontiert und lieferte folgende Antwort: "Es kümmert mich nicht. Für mich ist das ganze andere Zeug nur das, was sich die Leute ausdenken. Für mich geht es nur darum, ich selbst zu bleiben: Ich gehe auf den Court und spiele für die Dallas Mavericks. Das ist alles, was ich kontrollieren kann."