NBA: Franz Wagner führt Orlando Magic zum Sieg - Joel Embiid mit historischer Leistung

Nur wenige Tage nach einem hitzigen Sieg der Pelicans standen sich die beiden Teams erneut gegenüber, ein Dunk von Zion Williamson, nachdem die Partie bereits entschieden war, hatte zu einer Rudelbildung geführt. Der angeschlagene Devin Booker stand am Ende des Spiels nicht mehr auf dem Feld, am Sonntag musste er aufgrund von Oberschenkelproblemen zum ersten Mal in der aktuellen Saison komplett aussetzen (für ihn rückte Dario Saric in die Starting Five). In New Orleans, das weiter ohne Herb Jones und Brandon Ingram auskommen musste, konnte dieser Verlust gut kompensiert werden - für den Sieg reichte es aber vor allem wegen Zion Williamson (35, 14/21 FG) nicht.