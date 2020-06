NBA-Legendenserie - "Pistol Pete" Maravich: Von Androiden und Besessenheit

Pete Maravich zelebrierte als einer der ersten die Finessen des Basketballs. Sein Vater wollte ihn zum perfekten Spieler trimmen, am College stellte er einen Rekord für die Ewigkeit auf. Trotz fehlender Meisterschaften zählt "Pistol Pete" zu den besten Spielern der Geschichte - und kämpfte dennoch jahrelang gegen Dämonen an. Bis zu seinem tragischen Tod.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im Februar 2014. Alle weiteren Geschichten zu den Legenden der NBA findet Ihr hier.

Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war Basketball nicht das, was wir heute unter dem Spiel verstehen. Er war nicht athletisch, er war nicht schnell, er war auch nicht spektakulär. Einzig der Faktor Größe spielte eine nicht unwesentliche Rolle. "You can't teach height" galt damals wie heute.

Wenn Größe schon nicht zu trainieren ist, so sollten doch wenigstens einige Facetten zu erlernen sein, die einen von den übrigen "Ballkünstlern", die in ihrer Spielweise häufig an das Schwarz-Weiß der TV-Bilder erinnerten, abheben.

So oder so ähnlich muss Press Maravich gedacht haben. Seit er 1929 erstmals mit dem orangefarbenen Leder in Berührung gekommen war, war der Sohn serbischer Einwanderer wie besessen. Besessen vom Spiel. Zur erfolgreichen Profikarriere reichte es jedoch nie. Kurz bevor sein Sohn Peter das Licht der Kleinstadt Aliquippa in Pennsylvania erblickte, beendete Press seine aktive Laufbahn.

Der Traum vom Basketball-Androiden

Doch wie so häufig war es damit nicht getan. Maravich war nicht bereit, seinen Traum zu begraben. Er sollte weiterleben. Weiterleben durch seinen Sohn. Mehr noch: Aus dem kleinen Pete sollte der ultimative Spieler werden, ein Basketball-Android.

Dazu kreierte Maravich senior an die 40 spezielle Übungen, die Pete vom siebten Lebensjahr an sechs bis zehn Stunden pro Tag trainierte. Er dribbelte aus einem fahrenden Auto heraus. Im Kino setzte er sich immer an den Gang, um auch während der Vorstellung am Ballhandling arbeiten zu können.

"Ich nahm den Ball sogar mit ins Bett", erzählte Maravich einst. "Nachdem mich meine Mutter zugedeckt und mir gesagt hatte, dass sie mich liebt, habe ich nur drei Dinge gesagt. 'Fingerspitzen, Backspin und Follow-Through'. Ich war besessen von Basketball."

© getty

Pete Maravich: Seiner Zeit voraus

Und genau diese Besessenheit machte aus Pete etwas Besonderes, machte aus seinem Spiel etwas Spezielles. Auf dem Court veranstaltete er Dinge, die so damals schlicht nicht zu sehen waren. Er dribbelte hinter dem Rücken, spielte No-Look-Pässe, fand die unmöglichsten Passwinkel und zudem immer wieder einen Weg zu scoren.

Maravich konnte aus beinahe jeder Position auf dem Court punkten. Trotz, vielleicht auch wegen seiner speziellen Wurfbewegung, die einen Journalisten während Maravichs Highschoolzeit so sehr an das Ziehen einer Pistole erinnerte, dass er ihm direkt einen neuen Spitznamen verpasste. "Pistol Pete" war geboren.

Auch deshalb wurde der schmächtige Junge mit den traurigen Augen zusehends zum nationalen Ereignis, dem sich spätestens mit Maravichs Wechsel an die Louisiana State University niemand mehr entziehen konnte - oder wollte. Als er während seiner ersten Saison gemäß den damaligen Statuten noch nicht für die erste Mannschaft auflaufen durfte, waren Spiele seines Freshman-Teams besser besucht als jene des Division-1-Teams der Tigers.

Pete Maravich auf dem Basketball-Court zuzusehen, glich einem Blick in die Glaskugel. "Er dribbelte hinter dem Rücken oder durch die Beine, ehe irgendjemand anders das getan hat", erzählt sein ehemaliger Gegenspieler John Mengelt. "Er war so unterhaltsam, dass du dich als Gegenspieler manchmal sogar dabei erwischt hast, wie du ihm einfach zusahst."

College-Rekord für die Ewigkeit

Maravichs unglaubliche Leistungen am College allein an den offenen Mündern der Konkurrenz festzumachen, würde der Sache allerdings bei weitem nicht gerecht. Natürlich ermöglichte ihm sein Coach, nicht ganz zufällig Vater Press, überdurchschnittlich viele Freiheiten. Natürlich lief Louisianas Offense beinahe ausschließlich über Maravich.

Was dieser damit anzufangen wusste, ist bis heute jedoch unerreicht - und wird es wohl auch bleiben. 44,2 Punkte erzielte er während seiner drei Jahre als Tiger. Im Schnitt! Zum Vergleich: Austin Carr legte als zweitbester College-Scorer aller Zeiten knapp zehn (!) Punkte weniger auf (34,6).

Bedenkt man nun, dass die Dreierlinie zwischen 1967 und 1970 vom Basketball in etwa so weit entfernt war wie Muggsy Bogues vom Slam Dunk Contest, erscheinen Maravichs Leistungen noch einmal in einem ganz anderen Licht.

Probleme in der NBA

Am College war er tatsächlich zu jenem Basketball-Androiden geworden, der seinem Vater immer vorgeschwebt war. Er dominierte so sehr, dass die NBA es überhaupt nicht erwarten konnte, bis sich der neue Heilsbringer endlich für den Draft anmeldete. Selbst die Harlem Globetrotters boten Maravich einen Vertrag in Millionenhöhe an. Einem weißen Jungen mit Wuschelhaaren und Ringelsocken.

Pete Maravich war ein Star, noch ehe er überhaupt ein Profispiel absolviert hatte. Sein Name war bereits so groß, dass ihn die Hawks 1970 mit einem mit 1,9 Millionen Dollar dotierten Rookie-Vertrag ausstatteten. Plötzlich war der Guard zum bestbezahlten Spieler der Liga aufgestiegen.

Das Problem: In Atlanta stieß Maravich zu einem mit Veteranen gespickten Team um Lou Hudson, das in der Vorsaison bereits 48 Siege eingefahren hatte und dessen Gehaltsstruktur eigentlich keine Ausstöße nach oben zuließ. Schon gar nicht durch einen Rookie.

NBA: Alle 60-Punkte-Scorer in einem Spiel in der Geschichte © getty 1/28 Tom Chambers gehört einem exklusiven Klub an: In der langen Historie der NBA explodierten nur insgesamt 27 Spieler für 60 Punkte oder mehr in einer Partie - Chambers ist einer davon. SPOX zeigt die komplette Liste. © getty 2/28 60 Punkte: Kemba Walker (Charlotte Hornets) im November 2018 gegen die Philadelphia 76ers. © getty 3/28 60 Punkte: Klay Thompson (Golden State Warriors) im Dezember 2016 gegen die Indiana Pacers - in nur 30 Minuten. © getty 4/28 60 Punkte: Allen Iverson (Philadelphia 76ers) im Jahr 2005 gegen die Orlando Magic. © getty 5/28 60 Punkte: Gilbert Arenas (Washington Wizards) im Jahr 2006 gegen die Los Angeles Lakers. © getty 6/28 60 Punkte: Tom Chambers (Phoenix Suns) im Jahr 1990 gegen die Seattle SuperSonics. © getty 7/28 60 Punkte: Larry Bird (Boston Celtics) im Jahr 1985 gegen die Atlanta Hawks. © getty 8/28 60 Punkte: Bernard King (New York Knicks) im Jahr 1984 gegen die New Jersey Nets. © getty 9/28 61 Punkte: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) im Januar 2020 gegen die Golden State Warriors. Wenige Monate zuvor hatte der Blazers-Star gegen die Nets sein erstes 60-Punkte-Spiel seiner Karriere aufgelegt. © getty 10/28 61 Punkte: James Harden (Houston Rockets) am 23. Januar 2019 gegen die New York Knicks, nur zwei Monate später kam er gegen die Spurs auf die gleiche Ausbeute. Hinzu kommen mittlerweile zwei weitere 60-Punkte-Spiele. © getty 11/28 61 Punkte: LeBron James (Miami Heat) im Jahr 2014 gegen die Charlotte Bobcats. © getty 12/28 61 Punkte: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers) im Jahr 2000 gegen die Los Angeles Clippers. © getty 13/28 61 Punkte: Karl Malone (Utah Jazz) im Jahr 1990 gegen die Milwaukee Bucks. © getty 14/28 61 Punkte: George Mikan (Minneapolis Lakers) im Jahr 1952 gegen die Rochester Royals. © getty 15/28 62 Punkte: Tracy McGrady (Orlando Magic) im März 2004 gegen die Washington Wizards. © getty 16/28 62 Punkte: Carmelo Anthony (New York Knicks) im Jahr 2014 gegen die Charlotte Bobcats. © getty 17/28 63 Punkte: George Gervin (San Antonio Spurs) im Jahr 1978 gegen die New Orleans Jazz. © getty 18/28 63 Punkte: Jerry West (Los Angeles Lakers) im Jahr 1962 gegen die New York Knicks. © getty 19/28 63 Punkte: Joe Fulks (Philadelphia Warriors) im Jahr 1949 gegen die Indianapolis Jets. © getty 20/28 64 Punkte: Rick Barry (Golden State Warriors) im Jahr 1974 gegen die Portland Trail Blazers. © getty 21/28 68 Punkte: Pete Maravich (New Orleans Jazz) im Jahr 1977 gegen die New York Knicks. © getty 22/28 69 Punkte: Michael Jordan (Chicago Bulls) im Jahr 1990 gegen die Cleveland Cavaliers. Drei weitere 60-Punkte-Spiele (und eins in den Playoffs). © getty 23/28 70 Punkte: Devin Booker (Phoenix Suns) im März 2017 gegen die Boston Celtics. © getty 24/28 71 Punkte: David Robinson (San Antonio Spurs) im Jahr 1994 gegen die Los Angeles Clippers. © getty 25/28 71 Punkte: Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) im Jahr 1960 gegen die New York Knicks. Drei weitere 60+-Spiele. © getty 26/28 73 Punkte: David Thompson (Denver Nuggets) im Jahr 1978 gegen die Detroit Pistons. © getty 27/28 81 Punkte: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) im Jahr 2006 gegen die Toronto Raptors. Dazu noch fünf weitere Spiele mit mehr als 60 Zählern. © getty 28/28 100 Punkte: Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) im Jahr 1962 gegen die New York Knicks. Der Topscorer aller Topscorer hält zudem mit insgesamt 32 Spielen mit mehr als 60 Punkten den ultimativen Rekord.

Pete Maravich: "Habe für die Fans gespielt"

Hinzu kam, dass Maravichs Hochgeschwindigkeitsstil eigentlich nicht zu einer Mannschaft passte, die das Setplay bevorzugte. Auch das Show-Element wurde von den Teamkollegen nicht allzu positiv aufgenommen. "Ich habe für die Fans gespielt. Daran besteht kein Zweifel", erzählt Maravich rückblickend. "Manchmal hat das meinen Mitspielern nicht wirklich gefallen, weil meine Pässe sie mitunter im Gesicht trafen. Zu allererst habe ich jedoch gespielt, um zu gewinnen."

Gerade dieses nicht unwesentliche Detail wollte allerdings nie wirklich gelingen. Nach vier eher weniger erfolgreichen Spielzeiten in Atlanta wurde Maravich 1974 schließlich zur Expansion-Franchise nach New Orleans getradet. Doch auch im Big Easy fand diese Diskrepanz zwischen individueller Leistung und Teamerfolg ihre Fortsetzung.

Maravichs Anwesenheit allein sorgte für volle Hallen und lautstarkes Raunen, jedoch nicht für Siege und Meisterschaftsringe. Pistol Pete war fünf Mal All-Star, wurde zwei Mal ins All-NBA First Team gewählt, sicherte sich 1977 mit 31,1 Punkten im Schnitt den Scoringtitel, gewann als Leader jedoch nicht eine Playoff-Serie.