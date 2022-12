WM Kompakt am 14. Dezember: Béla Réthy - ein Mann wie Steffi Graf?

Heute gibt es im WM Kompakt feuchte Augen. Béla Réthy geht in Rente - um es mit Jörg Dahlmann zu sagen: "Da geht er, ein ganz Großer. Ein Mann wie Steffi Graf." Oder hat er das gar nicht gesagt? Außerdem dabei: Sorgen vor dem Halbfinale in Katar zwischen Frankreich und Marokko und erneute Kritik an der DFB-Elf.

© getty WM 2022 - Zahl des Tages: 10.000 Beim WM-Halbfinale zwischen Marokko und Frankreich dürfte es auf dem Platz heiß hergehen - aber vielleicht auch abseits des Rasens, muss man leider sagen. Obwohl sich die afrikanischen Spieler und auch der Großteil ihrer Fans bisher begeisternd präsentiert haben, gab es in einigen europäischen Großstädten nach ihren Spielen leider auch Ausschreitungen und Zusammenstöße mit der Polizei. Darauf will man in Paris heute Abend vorbereitet sein: Stolze 10.000 Polizisten werden im Großraum eingesetzt, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin gestern. Dazu könnte es Einschränkungen im Auto- und Bahnverkehr geben. So will man mögliche Randale schon im Keim ersticken.

© imago images WM 2022 - Abschied des Tages: Béla Réthy Einen guten Teil von uns wird er schon unser ganzes Leben begleiten - ich persönlich zum Beispiel habe immer noch seinen Kommentar beim Golden Goal von Oliver Bierhoff im EM-Finale 1996 im Ohr: Béla Réthy sagt adieu! Der 66-Jährige, der heute auch noch Geburtstag hat, wird sein letztes Spiel im ZDF kommentieren, bevor es in den Ruhestand geht. Da fällt mir nur Reporter Jörg Dahlmann ein, wie der einst Lothar Matthäus bei dessen letzten Spiel verabschiedete: Ihr wisst schon, das geflügelte Wort: "Ein ganz großer - ein Mann wie Steffi Graf." Was übrigens eine urbane Legende ist, wie mir SPOX-Video-Boss Felix Kneidl gerade noch verklickerte. Von einem "Mann wie Steffi Graf" war nie die Rede: Seht selbst (ab 4:38)! Wir werden auf jeden Fall noch einmal ganz besonders genau hinhören, vielleicht haut er ja noch einen Spruch raus wie: "Das da vorn, was aussieht wie eine Klobürste, ist Valderrama." "Wir haben jetzt das Bild vom Schweizer Fernsehen übernommen. Dadurch sieht das Spiel der Deutschen aber auch nicht besser aus." "Der ist so quirlig, der geht nach dir in die Drehtür und kommt vor dir wieder raus." Außerdem hat der gute Béla als Rentner dann genügend Zeit, um sich über alles und jeden zu beschweren. Angefangen hat er schon.

© imago images WM 2022 - Kritik des Tages: Abderrahim Ouakili Der ehemalige Bundesliga-Profi Abderrahim Ouakili hat im Vergleich mit dem marokkanischen Fußball kein gutes Haar am DFB-Team gelassen. "Es tut nicht mehr weh, wenn man gegen Deutschland spielt. Gegen Marokko tut es weh. Sehr weh", sagte der 52-Jährige vor dem WM-Halbfinale seines Heimatlandes gegen Frankreich dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Ex-Nationalspieler richtete seine Kritik dabei explizit auch an große Namen: "Manuel Neuer hat seine beste Zeit hinter sich, da hätte ein anderer im Tor stehen müssen. Thomas Müller hat große Verdienste, ist auf diesem Niveau aber kein großer Spieler mehr. Kai Havertz ist zu spät gekommen." Außerdem hätten die Deutschen "keinen einzigen Weltklasseverteidiger", das hätte als Mannschaft aufgefangen werden müssen. Das sei auch genau das, was Marokko bei der WM im Vergleich so stark machen würde: "Die Mannschaft ist bei uns der Star. Bei Hansi Flick war das nicht so."

© imago images WM 2022 in Katar: Die Halbfinals im Überblick Datum Begegnung Liveticker/Spielbericht 13. Dezember, 20 Uhr Argentinien - Kroatien Finale! Messi haut Modric raus 14. Dezember, 20 Uhr Frankreich - Marokko LIVETICKER