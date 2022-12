WM Kompakt am 13. Dezember: Zwei deutsche Rekorde werden wohl fallen

Die Weltmeisterschaft in Katar meldet sich mit dem ersten Halbfinale zurück aus der Pause und auch WM Kompakt ist natürlich wieder am Start. Dieses Mal im Angebot: Der drohende Verlust zweier deutscher Rekorde, ein kroatisches Fettnäpfchen - und das tägliche "Hau drauf" auf die Schiri-Leistungen im Wüstenstaat.

Nun gut. Dann wollen wir mal nicht so sein und ebenfalls in der Gönner-Modus schalten. Habt ihr euch verdient, Jungs!

Ähnlich sieht es bei Neuer aus. Frankreichs Keeper Hugo Lloris zieht mit seinem 19. WM-Spiel am Mittwoch gegen Marokko mit dem Bayern-Schlussmann gleich. Auch er könnte dann im "kleinen" oder "großen" Finale, steht er denn in der Startelf, zur neuen Nummer eins bei den Torhütern werden.

WM 2022 in Katar - Fettnäpfchen des Tages

Im Sommer 2020 gerät das berüchtigte Volkslied "Lijepa li si" (Du bist schön) in die Schlagzeilen. Der Grund? Manuel Neuer trällert es in seinem Kroatienurlaub mit Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalovic lauthals in die Kamera. Es bricht ein Shitstorm über den Nationalkeeper herein.

Das Lied stammt nämlich von der Band Thompson, die nach dem Spitznamen ihres Gründers und Frontmannes Marko Perkovic benannt ist. Das Problem? Der in Kroatien erfolgreichen Gruppe wird seit Jahren eine Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen. Neue beteuert später, den genauen Text des Songs nicht gekannt zu haben.

Knapp zweieinhalb Jahre später kocht die Debatte erneut hoch, dieses Mal jedoch nicht mit Neuer sondern der kroatischen Nationalmannschaft in Zentrum der Kritik. Nach dem Halbfinal-Sieg über Brasilien feierten die Spieler nämlich erneut mit eben diesem Song ihren Triumph über die Seleção.

Den kroatischen Verband scheinen die Verknüpfungen ins vermeintlich faschistische Milieu übrigens eher weniger zu stören. Bereits während der Feierlichkeiten 2018, als die Kroaten bis ins WM-Finale stürmten, war Frontmann Perkovic mit von der Partie. Als der Vizeweltmeister damals in Zagreb frenetisch empfangen wurden, schmetterte er Arm in Arm mit Luka Modric die Hymne.