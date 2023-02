Transfers, News und Gerüchte vom 13. Februar: PSG will Neymar wohl erneut verkaufen

Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit brodelt die Gerüchteküche. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 13. Februar.

© getty Neymar Bereits im vergangenen Sommer versuchte Paris Saint-Germain, Neymar abzugeben. PSG fand jedoch keine Abnehmer für den einst 222 Millionen Euro teuren Brasilianer. Zumal es von Neymar keine Bestrebungen gab, Paris vorzeitig zu verlassen. Es hieß, der 31-Jährige fühle sich wohl in der französischen Hauptstadt und würde seinen gut dotierten Vertrag gerne bis 2025 erfüllen. Laut der französischen Tageszeitung Le Parisien wird PSG aber einen weiteren Versuch im kommenden Transferfenster unternehmen, um Neymar zu verkaufen.

© imago images Ellyes Skhiri Der Sechser des 1. FC Köln will den Verein verlassen und steht bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel. Im Wintertransferfenster soll er Olympique Lyon und der TSG Hoffenheim abgesagt haben. Was zuletzt bereits Sky berichtete, schreibt nun auch der kicker: Eintracht Frankfurt ist an Skhiri interessiert. Dazu passen die kürzlich getätigten Aussagen des Tunesiers: "Frankfurt könnte ein gutes Projekt sein", sagte er: "Man sieht, was für eine große Entwicklung sie genommen haben. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe nicht direkt mit ihnen gesprochen." Am Sonntag schoss Skhiri die SGE mit zwei Toren beim Kölner 3:0-Sieg selbst ab. Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche sagte über Skhiri nur: "Guter Spieler." Trainer Oliver Glasner wurde etwas konkreter: "Wir haben uns zu ihm nie geäußert. Aber ein Spieler, der zwei Tore erzielt, hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt."

© imago images Lars Stindl Der Vertrag des Gladbacher Routiniers läuft im Sommer aus. Sportdirektor Roland Virkus sagte: "Da geht es jetzt um Lebensplanung, nicht mehr groß um Inhalte des Vertrags. Lars macht sich Gedanken: Ist sein Lebensmittelpunkt in Zukunft Mönchengladbach oder geht er zum Beispiel zurück nach Karlsruhe in seine Heimatstadt." Virkus bezeichnet dies als "normalen Prozess" und sagt weiter: "Den muss man auch länger überdenken. Lars ist in einem gesetzten Alter, da muss man keinen Druck machen. Lars kommt auf uns zu, so haben wir das vereinbart." Seit acht Jahren spielt der 34-Jährige bereits in Mönchengladbach.

© imago images Jesse Marsch / Alfred Schreuder Laut The Athletic ist der jüngst bei Leeds United gefeuerte Trainer ein Kandidat für den Posten bei Ligakonkurrent FC Southampton. Dort wurde kürzlich Nathan Jones, der Nachfolger von Ralph Hasenhüttl, entlassen. Bereits vor der Übernahme des Klubs durch die neuen Eigentümer soll Marsch einer der heißesten Kandidat für den Job gewesen sein. Damals befand sich der US-Amerikaner nach seinem Aus bei RB Leipzig ebenfalls auf Vereinssuche. Allerdings soll laut Sky Sports News aus England auch Alfred Schreuder in der Verlosung für den Leeds-Job sein. Der ehemalige Hoffenheim-Coach wurde kürzlich bei Ajax Amsterdam entlassen.

© imago images Michael Kammermeyer Der neue Trainer Pellegrino Matarazzo hat seinen vertrauten Assistenten zur abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim geholt. Der Klub bestätigte am Montag die Verpflichtung des 37-Jährigen, den Matarazzo schon beim VfB Stuttgart an seiner Seite hatte. Der gebürtige Nürnberger Kammermeyer saß bereits am Samstag bei Matarazzos Debüt gegen Bayer Leverkusen (1:3) mit auf der Trainerbank.

© imago images Benjamin Lauth Bei 1860 könnte es nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner nun auch Sportchef und Interimscoach Günther Gorenzel treffen. Der kicker berichtet, dass Benjamin Lauth ein Kandidat sei, um Gorenzels Amt als Sportchef zu übernehmen. Der 41-Jährige spielte einst selbst für die Löwen sowie für die Nationalmannschaft. Lauth soll sich bereits vor der WM mit dem anderen Interimstrainer Stefan Reisinger getroffen haben, um über das Amt zu sprechen. Präsident Robert Reisinger kommentierte: "Der Verein wird nicht in hektischen Aktionismus verfallen und überstürzt das Management tauschen. Über in den Medien spekulierte Namen werde ich mich nicht äußern."

© getty Jae-Sung Lee Der Mainzer hatte in der Winterpause für Irritationen gesorgt, als er in seinem Internet-Blog deutliche Wechselabsichten im kommenden Sommer äußerte. "Ich kann mir im Moment kein Mainz 05 ohne Jae-Sung vorstellen", sagte FSV-Trainer Bo Svensson nun. Der Südkoreaner, der einen Vertrag bis 2024 besitzt, dementiert jetzt auch den selbst verursachten Wirbel: "Nein. Ich bin sehr glücklich in Mainz und denke sowieso nur von Tag zu Tag."