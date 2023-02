Transfers: Max Kruse spricht über Zukunft - verkauft Arsenal den Ligue-1-Bomber?

Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit brodelt die Gerüchteküche. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 11. Februar.

© getty Max Kruse Der im September beim VfL Wolfsburg suspendierte 34-Jährige hat im Sport1-Doppelpass über seine weiterhin unklare Zukunft gesprochen. "Natürlich habe ich mit Vereinen gesprochen. Es war auch nicht immer der sportliche Grund für eine Absage", sagte Kruse und spielte damit auf seine Präsenz in den sozialen Medien an. "Einige hatten Angst davor, es zu machen", so Kruse weiter. Ein weiteres Engagement in der Bundesliga kann sich der Angreifer, der neben Wolfsburg schon für Union Berlin, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und den SC Freiburg spielte, vorstellen: "Wenn ich irgendwann noch einmal die Chance hätte, in der Bundesliga zu spielen, dann würde ich das machen. Weil das immer mein Traum war.", sagte Kruse. Wahrscheinlicher sei aber ein Wechsel ins Ausland. Kruse bezeichnete einen Transfer in die Major League Soccer in den USA und Kanada als "interessant" und sagte: "Die Transferperiode ist da noch bis zum März offen. Mal gucken, was noch passiert und ob noch etwas passiert."

© imago images Piero Hincapie Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit dem ecuadorianischen Abwehrspieler Piero Hincapie vorzeitig um eine weitere Saison bis 2027 verlängert. Dies bestätigte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei Bild TV am Sonntagmorgen. "Wir wollen bei Spielern immer frühzeitig schauen, dass wir lange Verträge haben, um in einer starken Position zu sein. Das ist auch bei Piero der Fall. Deswegen haben wir seinen Vertrag auch bis 2027 verlängert", sagte Rolfes.

© getty Nathan Jones Der kriselnde englische Premier-League-Klub FC Southampton hat auf die eigene Negativserie reagiert und sich von Teammanager Nathan Jones getrennt. Wie das Tabellenschlusslicht der Premier League einen Tag nach der 1:2 (1:0)-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers bekannt gab, muss der 49 Jahre alte Waliser fast auf den Tag genau drei Monate nach seinem Amtsantritt den Posten wieder räumen. Jones hatte im vergangenen November die Nachfolge des ehemaligen Leipzig-Trainers Ralph Hasenhüttl bei den Saints angetreten. Unter der Leitung des Walisers feierte man in acht Ligaspielen nur einen Sieg, es droht der Abstieg in die Championship.

© imago images Sreto Ristic Der Drittligist Hallescher FC hat in Sreto Ristic einen neuen Cheftrainer unter Vertrag genommen. Der 47-Jährige war einst als Aktiver Bundesliga-Profi unter Trainer Joachim Löw beim VfB Stuttgart gewesen. Ende Januar hatte der HFC die Freistellung von Coach Andre Meyer verkündet. Zunächst hatten Nachwuchsleiter Jens Kiefer, Co-Trainer Max Bergmann und Torwarttrainer Marian Unger die Verantwortung beim Tabellenschlusslicht übernommen. Nun soll Ristic noch den Klassenerhalt schaffen.

© imago images Mason Mount Mason Mount könnte den FC Chelsea verlassen. Wie die englische Zeitung Telegraph berichtet, seien die Gespräche über eine Vertragsverlängerung erfolglos verlaufen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler tendiere demnach zu einem Abschied aus London. Mount steht bei den Blues noch bis 2024 unter Vertrag. Kommt es nicht zu einer Verlängerung, könnte Chelsea versuchen, den Spieler im kommenden Sommer zu verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren.

© getty Franck Kessié Franck Kessié steht offenbar vor einer Rückkehr nach Italien. Laut der Gazzetta dello Sport bereitet Inter Mailand ein Angebot an den FC Barcelona für den 26-Jährigen vor. Kessié kam erst vor dieser Saison ablösefrei von Inter-Stadtrivale AC Mailand zum FC Barcelona. Bei den Katalanen konnte sich der Mittelfeldspieler aber im bisherigen Saisonverlauf nicht durchsetzen. Mit der Rolle des Ergänzungsspielers will sich der Ivorer wohl nicht länger anfreunden. Bereits im vergangenen Wintertransferfenster gab es das Gerücht über einen Wechsel von Kessié zu Inter - damals war von einem Tauschgeschäft mit Marcelo Brozovic die Rede. Ein solches soll jetzt nicht mehr angedacht sein.