Transfers: Ehemaliges FCB-Talent wechselt in die MLS - US-Nationalspieler träumt von Bundesliga

Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit brodelt die Gerüchteküche. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 11. Februar.

© getty Timothy Tillman Timothy Tillman hat einen Vertrag beim Los Angeles FC bis 2025 mit einer Option für eine weitere Saison unterschrieben, das teilte der MLS-Champion mit. Tillman spielte seit Januar 2020 bei Greuther Fürth, wo er bereits in der Jugend aktiv war. Der 24-Jährige spielte in der Jugend außerdem für den FC Bayern, wo er es auch zu mehreren Einsätzen für Bayern II brachte. Nach einer Leihe zum 1. FC Nürnberg kehrte er zu Fürth zurück für insgesamt 85 Pflichtspiele. "Diese Auslandserfahrung zu machen, reizt mich sehr und ich freue mich, dass mir die Kleeblatt-Verantwortlichen diesen Schritt ermöglichen", sagte Tillman, der eine deutsche Mutter und einen US-amerikanischen Vater hat.

© getty Kingsley Coman Kingsley Coman steht noch bis 2027 unter Vertrag beim FC Bayern, jüngste Gerüchte aus Spanien brachten ihn jedoch mit Real Madrid in Verbindung. Julian Nagelsmann will davon jedoch offenbar nichts hören. "Es macht aus Trainersicht wenig Sinn, ihn zu verkaufen", sagte der Trainer des FC Bayern bei der Pressekonferenz vorm Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr) und betonte: "King ist ein extrem wichtiger Spieler, ein außergewöhnlicher Spieler und Charakter". Der 26-Jährige läuft seit 2015 für den FC Bayern sowie die französische A-Nationalmannschaft auf.

© getty Julian Gressel Julian Gressel gab Ende Januar sein Debüt für die US-Nationalmannschaft, in der MLS spielt er für die Vancouver Whitecaps. Der 29-Jährige träumte jedoch offenbar schon immer von einem Wechsel ins deutsche Oberhaus. "Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe an jedem Wochenende die Bundesliga geschaut", sagte Gressel bei web.de. Einige Vereine zeigten wohl hin und wieder Interesse, "Konkretes aber ist nie zustande gekommen." Gressel hofft, bei der Weltmeisterschaft 2026 für den Gastgeber aufzulaufen (USA, gemeinsam mit Kanada und Mexiko). "Die WM hier in den USA zu haben, ist eine schöne Sache, und es ist ein großes Ziel von mir, daran teilzunehmen." Gressel verriet jedoch dem kicker, dass seine Verbundenheit zu Deutschland noch immer größer sei als die zu Nordamerika. Er ist gebürtiger Franke und wuchs bei Greuter Fürth zum Fußballprofi heran. "Jetzt bin ich aber seit fast zehn Jahren in den USA und habe dieses Land zu meiner Heimat gemacht", betonte der Mittelfeldspieler: "Ich habe hier meine eigene Familie, meine Frau ist Amerikanerin, meine Tochter ist hier geboren."

© getty Thiago Silva Es wurde bereits vermutet, der FC Chelsea machte es nun offiziell. Thiago Silva und der Neunte der Premier League haben sich auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison geeinigt. Der 38-Jährige wäre sonst im Sommer vereinslos geworden. "Als ich meinen ersten Vertrag hier unterschrieb, sollte dieser nur ein Jahr laufen. Jetzt ist es bereits das vierte", sagte Silva: "Das hätte ich mir nicht vorstellen können, aber es ist wirklich ein ganz besonderer Moment für mich, bei Chelsea zu unterschreiben und zu verlängern." Silva ist weiterhin eine gesetzte Größe bei Chelsea, in der laufenden Saison kam er in 19 von 21 Ligaspielen zum Einsatz. Silva kam im August 2020 von PSG zu den Blues, mit denen er unter Thomas Tuchel direkt die Champions League gewann.

© getty Ben Chilwell Ben Chilwell vom FC Chelsea ist offenbar der Wunschkandidat bei Manchester City, um die Position des Außenverteidigers zu stärken. Das berichtet die Daily Mail. Dort müssen die Citizens den Abgang von João Cancelo verkraften, der bis zum Saisonende an den FC Bayern verliehen ist. Chilwell spielt seit 2020 bei Chelsea, wo er unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel die Champions League gewann. Seit 2018 ist der 26-Jährige zudem Nationalspieler für England. Dass City nach einem neuen Außenverteidiger sucht, könnte besonders für Bayern-Fans interessant sein. Vielleicht deutet dies daraufhin, dass der Zweite der Premier League von einer endgültigen Trennung von Cancelo im Sommer ausgeht, der FCB könnte den 28-Jährigen für 70 Millionen Euro kaufen.

© getty Kolo Muani Dass der FC Bayern sich jedoch Cancelo sowie einen weiteren hochkarätigen Neuzugang wie Randal Kolo Muani von der SGE leisten wird im Sommer, scheint fragwürdig. Das suggeriert auch ein Bericht von Sport1, laut dem die Münchner die Entwicklung des Frankfurter Stürmers erstmal weiter beobachten werden. Der Bericht widersprach zudem der französischen L'Equipe, die bereits von einem Angebot seitens des FCB für Kolo Muani sprach und dessen Ablösesumme bei 100 Millionen Euro verortete. Es habe jedoch noch keine konkreten Gespräche zwischen den verschiedenen Parteien gegeben.

© getty Ellyes Skhiri Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln könnte im Sommer ablösefrei verpflichtet werden, womit er wohl für einige europäische Klubs interessant wird. Dazu gehört bereits Eintracht Frankfurt, wie Sky berichtet. Alle Zeichen scheinen darauf hinzudeuten, dass Shkiri die Kölner verlassen möchte. Im vergangenen Transferfenster lehnte er Berichten zufolge jedoch ein Angebot von Olympique Lyon an. Der Mittelfeldspieler erzielte 4 Tore und bereitete 1 Treffer vor in 29 Pflichtspielen während der laufenden Saison.