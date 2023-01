Transfers, News und Gerüchte: Darum scheiterte Mario Götzes Bayern-Rückkehr

Noch bis zum 31. Januar ist das Winter-Transferfenster in den Top-Ligen geöffnet. Der Transfermarkt nimmt jetzt richtig Fahrt auf. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 27. Januar.

Kommt es in der Hauptstadt zu seinem brisanten Wechsel? Union Berlins Timo Baumgartl wird laut Sky bei Stadtrivale Hertha BSC gehandelt. Dort könnte Baumgartl, der bei Union zuletzt nicht im Kader stand, den verletzten Augustin Rogel ersetzen. Laut Bild soll es bislang allerdings noch kein konkretes Interesse geben. Ein möglicher Deal hängt auch der PSV Eindhoven, von der Baumgartl aktuell an die Eisernen verliehen ist.

© imago images

Mathis Bruns

Der italienische Erstligist US Lecce soll angeblich an dem Defensivtalent von Union Berlin interessiert sein. Laut Bild soll den Eisernen ein Angebot für eine Leihe plus Kaufoption vorliegen. Der 18-Jährige war in der Winterpause im Trainingslager der Profis dabei, kam bislang aber nur in der U19 der Köpenicker zum Einsatz. Sein Vertrag bei Union läuft noch bis 2025.