BVB: Julien Duranville wechselt vom RSC Anderlecht zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat nach Julian Ryerson den nächsten Winter-Transfer perfekt gemacht. Vom RSC Anderlecht aus Belgien wechselt der 16-jährige Julien Duranville zum BVB.

Nach erfolgreich absolviertem Medizincheck soll Duranville beim BVB laut Ruhr Nachrichten einen Dreijahresvertrag mit der Option eines Anschlussvertrages unterschrieben haben. Er wird auf Anhieb bei den Profis integriert.

"Er ist ein wendiger und trickreicher Spieler. Wir sehen sein Potenzial, aber er kommt gerade aus einer Verletzung und wird sicherlich noch einige Zeit benötigen, um sich heranzuarbeiten", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber der Zeitung. Die offizielle Bestätigung der Klubs steht jedoch noch aus.

Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 8,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, die das Gesamtvolumen elf Millionen Euro anheben lassen könnten - eine höhere Summe gaben die Borussen für einen 16 Jahre alten Spieler noch nie aus. Zudem soll sich der belgische Rekordmeister einen bedeutsamen Prozentsatz bei einem möglichen Weiterverkauf zugesichert haben.

Der 1,70 Meter große Belgier ist aktuell verletzt, Anfang Dezember zog er sich im Trainingslager auf Kreta einen Muskelteilabriss zu. Schon im Laufe der Saison hatte Duranville mit Muskelverletzungen zu kämpfen. Sein letztes Spiel absolvierte er für Anderlechts zweite Mannschaft am 11. November.

© imago images Julien Duranville wechselt vom RSC Anderlecht zum BVB.

BVB verpflichtet Julien Duranville vom RSC Anderlecht

Duranvilles Vertrag beim Klub aus der belgischen Hauptstadt Brüssel war noch bis 2024 datiert. Der Rechtsaußen, der auf beiden offensiven Außenpositionen einsetzbar ist, wollte diesen jedoch nicht vorzeitig verlängern. Anderlecht strebte daher auch aus wirtschaftlichen Gründen einen Verkauf des Spielers spätestens im Sommer an.

Laut der belgischen Tageszeitung Het Nieuwsblad soll der BVB bereits länger an Duranville dran und bereits gewesen sein, fünf Millionen Euro für ihn zu bezahlen, noch bevor er sein erstes Profispiel absolviert hatte. In der Vergangenheit gab es zudem Gerüchte, nach denen der FC Bayern ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für Duranville unterbreitet habe und auch Real Madrid an ihm interessiert gewesen sei.

Duranville wurde im belgischen Uccle geboren, seine Eltern haben Wurzeln in Martinique und im Kongo. Er gilt als eines der größten Talente seiner Altersklasse. Er besticht durch seine Athletik, seinen Antritt, ein hohes Tempo und ein gutes Dribbling. Anderlechts Geschäftsführer Peter Verbeke nannte ihn im Jahr 2021 daher einen "Blitz". Schwächen besitzt er aufgrund seiner Größe in der Luft, auch beim ersten Kontakt und der Qualität seiner Abschlüsse hat Duranville noch Luft nach oben.

Duranville, der bislang zweimal für Belgiens U19-Nationalelf auflief, debütierte Ende der vergangenen Saison unter Trainer Vincent Kompany kurz nach seinem 16. Geburtstag für Anderlechts Profis. In der laufenden Spielzeit kam er bislang auf zehn Einsätze, darunter vier in der Europa Conference League, für die erste Mannschaft der Belgier. Ein Tor steht für ihn zu Buche, das er nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung erzielte. Duranville wurde dadurch der viertjüngste Torschütze in der Geschichte der belgischen Jupiler League.

BVB: Neuzugang Julien Duranville im Steckbrief