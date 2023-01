Transfers, News und Gerüchte: Kompromiss zwischen FC Bayern und Choupo-Moting bahnt sich an

Noch bis zum 31. Januar ist das Winter-Transferfenster in den Top-Ligen geöffnet. Der Transfermarkt nimmt jetzt richtig Fahrt auf. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 26. Januar.

Wie die französische L'Equipe berichtet, sollen die Spanier ihn gerne verpflichten wollen. Bei Marseille ist Clauss Stammspieler und lieferte in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend ein Tor und acht Vorlagen ab.

Von Bielefeld zu Atlético Madrid? Nicht direkt. Der ehemalige Arminia-Flügelspieler Jonathan Clauss spielt derzeit bei Olympique Lyon und absolvierte in 2022 sogar sechs Nationalspiele für Frankreich. Jetzt soll er auf dem Radar von Atlético Madrid aufgetaucht sein.

Doch dabei haben sie offenbar namhafte Konkurrenz. Wie RMC Sport berichtet, soll Olympique Lyon bereits in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem Tunesier sein. Skhiri habe sich laut den Franzosen aber noch nicht entschieden, wohin er wechseln wolle.

Eintracht Frankfurt ist offenbar am neu entdeckten Goalgetter des 1. FC Köln interessiert. Der defensive Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri traf gegen Bremen doppelt, dann gegen die Bayern erneut. Weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, soll Skhiri laut der Bild nun bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen. Die fürchten offenbar, im Sommer Djibril Sow verkaufen zu müssen. Mit dem ablösefreien Skhiri würde man günstigen Ersatz bekommen.

Auch Transfer-Experte Nicolo Schira berichtet von einer schnellen Einigung, demnach sei der Deal sogar bereits beschlossen worden. Der Vertrag bei den Sinsheimern soll für eineinhalb Jahre, also bis 2024, laufen. Es werde keine Ablöse fällig.

Die TSG Hoffenheim verstärkt nach den vielen Verletzungen in der Innenverteidigung offenbar erneut ihre Abwehrreihe. Wie der kicker berichtet, soll er schon eine Alternative für das Bundesligaspiel am Wochenende sein.

Thomas Delaney steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Wie der kicker und die Bild berichten, soll der ehemalige BVB-Star vom FC Sevilla zur TSG Hoffenheim wechseln. Ziel sei es, bis zum Wochenende Vollzug zu melden. Alle weiteren Infos zu Delaney könnt ihr hier nachlesen.

Wie Romano berichtet, soll Leeds bereits ein Angebot an Juve abgegeben haben. Die Höhe liege demnach bei 28 Millionen Euro, die Italiener sollen aber 35 Millionen Euro verlangen, um McKennie freizugeben. McKennie wechselte im Sommer 2020, zunächst auf Leihbasis, vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin. Insgesamt zahlten die Italiener kolportierte 25 Millionen Euro.

Der VfB Stuttgart möchte sich laut dem kicker mit dem norwegischen Mittelfeldspieler verstärken. Da sein Vertrag im nächsten Winter ausläuft, soll Vetlesen etwa zwei Millionen Euro kosten. Der Achter vom F.K. Bodö/Glimt wäre für den VfB finanzierbar, weil man offenbar Alexis Tibidi für eine ähnliche Summe verkaufen will. Zudem gab es zuletzt Gerüchte, Naouirou Ahamada könnte die Stuttgarter verlassen. Auch hier würden Transfereinnahmen den Vetlesen-Transfer ermöglichen.

© getty

Eric Maxim Choupo-Moting

Der FC Bayern München plant offenbar, den Vertrag das Kameruners zu verlängern und mit ihm als ersten Mittelstürmer in die kommende Saison zu gehen. Laut Sky will der Rekordmeister Choupo-Moting einen neuen Vertrag anbieten, der über zehn Millionen Euro Jahresgehalt beinhalten soll. Offenbar sei auch Choupo-Moting an einer Verlängerung bei den Bayern interessiert und habe kein Problem damit, nur für ein weiteres Jahr zu unterschreiben.

Zudem berichtet der Sportsender, dass es kein Interesse an den derzeit gehandelten Top-Alternativen wie Marcus Thuram oder Dusan Vlahovic gebe. Der klare Plan heiße Choupo-Moting.