BVB, News und Gerüchte: Dortmund hat bei Toptalent Oscar Gloukh offenbar das Nachsehen

Borussia Dortmund zieht im Werben um das israelische Toptalent Oscar Gloukh offenbar den Kürzeren. Fünf Spieler könnten den BVB im Falle eines passenden Angebots angeblich noch im Januar verlassen. Die News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, Gerücht: Salzburg schnappt Dortmund offenbar Oscar Gloukh weg Oscar Gloukh, der zeitweise auch mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, hat sich offenbar gegen einen Wechsel nach Dortmund entschieden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat das 18 Jahre alte israelische Toptalent bereits den Medizincheck bei Red Bull Salzburg absolviert. Am Freitag soll der offensive Mittelfeldspieler demnach einen Vertrag bis 2027 beim österreichischen Serienmeister unterzeichnen. Für den Youngster überweisen die Salzburger eine Ablöse von sieben Millionen Euro an Maccabi Tel Aviv. Der zweimalige israelische Nationalspieler (ein Tor) spielte sich in der laufenden Saison mit sechs Toren und acht Assists in 23 Pflichtspielen international in den Fokus. Auch bei der vergangenen U19-Europameisterschaft machte Gloukh mit zwei Toren und zwei Assists auf sich aufmerksam.

© imago images / Team 2 BVB, News: Emre Can spricht über Tumorerkrankung Emre Can musste sich zu Beginn seiner Zeit bei Juventus Turin einer Tumor-Operation unterziehen. Das machte der Mittelfeld-Allrounder im Gespräch mit DAZN öffentlich. "Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse und brauchte dringend eine Operation. Das hat einiges in meinem Leben verändert", sagte der BVB-Star. Die Erkrankung sei beim Medizincheck in Turin 2018 entdeckt worden. Hier geht es zur ausführlichen News.

© getty BVB, Gerücht: Fünf Dortmunder im Winter vor dem Absprung? Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte in der vergangenen Woche die Transferaktivitäten des BVB im Januar noch nicht für beendet erklärt. "Vielleicht tut sich noch etwas auf der Abgabenseite", sagte Kehl am Rande der Partie gegen Augsburg. Wie die WAZ nun berichtet, könnten noch bis zu fünf Spieler vor Schließung des Transferfensters dem BVB den Rücken kehren - sofern passende Angebote vorliegen. Dabei nennt die Zeitung Thomas Meunier, Emre Can, Thorgan Hazard, Nico Schulz und Felix Passlack als Kandidaten für einen BVB-Abschied. Allerdings hieß es auch, dass es bislang bei keinem der fünf Spieler etwas Konkretes gäbe. Zuvor hatten auch die Ruhr Nachrichten von einem Stillstand bei den drei Streichkandidaten Hazard, Passlack und Schulz berichtet.