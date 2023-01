Uli Hoeneß bestätigt: FC Bayern München dachte über Rückkehr von Mario Götze nach

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat im Rahmen des Sport1-Doppelpass am Sonntag bestätigt, dass man sich beim deutschen Rekordmeister unter Trainer Hansi Flick mit einer Rückkehr von Mario Götze beschäftigt hat.

Hier gibt es weitere Aussagen von Hoeneß zu Yann Sommer, Manuel Neuer oder Eric Maxim Choupo-Moting.

"Wir hatten vor ein, zwei Jahren mit Flick überlegt, ihn zurückzuholen", verriet Hoeneß. "Das hat aber nicht geklappt. Er ist ein überragender Spieler und hat in Eindhoven nicht viel verlernt."

Flick selbst hatte bereits im August vergangenen Jahres erklärt, dass er Götze gerne zum FCB geholt hätte. "Er ist einfach ein Spieler, der gerade im letzten Drittel seine enormen Stärken hat - deswegen wäre er eine gute Ergänzung gewesen", so der jetzige Bundestrainer im Podcast "Mehr als ein Spiel" der DFB-Stiftungen.

Flick war von November 2019 bis Sommer 2021 Cheftrainer der Bayern gewesen. Götze, von 2013 bis 2016 beim FCB unter Vertrag, hatte sich 2020 aus der Bundesliga verabschiedet und sich der PSV Eindhoven angeschlossen. Dort fand der 30-jährige Mittelfeldspieler zurück zu alter Stärke, im vergangenen Sommer kehrte er nach Deutschland zurück und unterschrieb bei Eintracht Frankfurt.

Götze konnte auch in Frankfurt bislang überzeugen und avancierte bei der Eintracht sofort zum Leistungsträger. Bislang kommt er diese Saison auf zwei Tore und vier Vorlagen in 24 Einsätzen. Durch seine starken Auftritte kehrte Götze auch in die Nationalmannschaft zurück und war Teil von Deutschlands WM-Kader. Dabei kam er in Katar zu zwei Joker-Einsätzen.