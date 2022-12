Transfers: Cristiano Ronaldo hat offenbar neuen Klub - Verkündung schon heute?

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Wintertransferphase. Noch ist das Transferfenster in den europäischen Ligen zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht schon ordentlich. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Die News und Gerüchte vom 22. Dezember.

Der Wechsel des vereinslosen Portugiesen nach Saudi-Arabien nimmt offenbar weiter Gestalt an. Foot Mercato hat vermeldet, dass der 37-Jährige am Mittwoch nach Riad gereist ist, um Gespräche über ein Engagement bei Al-Nassr zu führen.

© imago images

Memphis Depay

Bei der WM zeigte sich Depay trotz Verletzungsproblemen von seiner besten Seite, die Stammplätze beim FC Barcelona sind aber weiterhin belegt. Jetzt könnte er womöglich in die Premier League wechseln. Wie die Marca schreibt, bietet Newcastle United für den Barça-Star stolze 20 Millionen Euro, obwohl dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Xavi und Co. seien deshalb nicht abgeneigt, Depay ziehen zu lassen - der war 2021 ablösefrei gekommen und würde so noch gutes Geld in die katalanischen Kassen spülen. Problem nur: Laut Marca will Depay Barcelona im Winter nicht verlassen.