"Die herausragenden Spieler der Welt": Robert Lewandowski nennt Ex-BVB-Star als besten Fußballer der Welt

"Das ist schwer zu sagen, da wir noch die EM und die letzten, entscheidenden Spiele in der Champions League vor uns haben. Aber aktuell sind Kylian Mbappé und Jude Bellingham für mich die herausragenden Spieler auf der Welt", meinte der polnische Nationalspieler im Gespräch mit der Sport Bild auf die Frage, wer denn aktuell der besten Fußballe der Welt sei.

Mit Mbappé und Bellingham nannte Lewandowski zwei Spieler, die aktuell die Schlagzeilen beherrschen. Während der Franzose übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid steht, trumpft der ehemalige Dortmunder Bellingham schon in dieser Saison bei den Königlichen groß auf.

Unter anderem erzielte er in 36 Pflichtspielen starke 21 Tore und zehn Assists. Auch Mbappés Quote von 43 Treffern und zehn Vorlagen in 44 Einsätzen kann sich sehen lassen.