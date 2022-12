FC Bayern München - Flavius Daniliuc im Interview: "Als Elfjähriger alleine zu leben, ist nicht einfach"

Flavius Daniliuc spielte in der Jugend jahrelang für Real Madrid und den FC Bayern München, mittlerweile ist der 21-jährige Innenverteidiger Stammkraft beim Serie-A-Klub US Salernitana. Im Interview mit SPOX und GOAL lässt er seinen bisherigen Karriereweg Revue passieren.

Daniliuc: Oft sagt er mir, dass ich trotz meines jungen Alters aus mir rauskommen soll. Franck will, dass ich schon jetzt viel rede und eine Führungsrolle übernehme. Außerdem gibt er mir konkrete Fußball-Tipps. Bei unserem Sieg gegen Lazio hat er zur Halbzeit gesagt: "Hey Flavi, die konzentrieren sich immer sehr stark auf eine Seite. Wenn du an den Ball kommst, schlag sofort einen Diagonalpass auf die andere." Das hat dann tatsächlich funktioniert.

Daniliuc: Wissen Sie, was lustig ist: Als ich nach Nizza gewechselt bin, war dort mit Dante auch schon ein ehemaliger Bayern-Profi, der zu einem ganz wichtigen Förderer für mich geworden ist. Ich habe mir ständig bei ihm Rat geholt, wo ich mich noch verbessern kann. Und er hat mir mit unglaublicher Geduld geholfen. Mit Ribéry habe ich jetzt wieder einen Ex-Bayern-Spieler an meiner Seite. Er stand einst sogar bei meiner ersten Profieinheit in München auf dem Platz. Davon habe ich ihm jetzt erzählt - und sofort hatten wir einen Draht zueinander. Er ist ein unglaublich lieber, bodenständiger Mensch. Vom ersten Tag an hat er mit mir Französisch und Deutsch geredet. Vor den Spielen oder in der Halbzeit gibt er mir Tipps.

Daniliuc: Ich träume davon, in der Champions League zu spielen. Ich weiß, das ist ein sehr großes Ziel. Aber ich bin beim FC Bayern und Real Madrid ausgebildet worden. Dort lernt man, groß zu denken und alles für die Erfüllung der Ziele zu tun. Das hat mich geprägt. Ich bin überzeugt, dass ich es mit vielen kleinen, wohlüberlegten Schritten, mit harter Arbeit und Fleiß in die Champions League schaffen kann.

Daniliuc: Ich wurde in Nizza oft reingeworfen und habe ganz wichtige Entwicklungsschritte gemacht. Bei der Salernitana habe ich mir sofort einen Stammplatz erkämpft. Genau das war das Ziel, das wir bei meinem Wechsel hatten. Daher bin ich schon zufrieden. Ich habe mehr Spielminuten gemacht, als ich wahrscheinlich in Nizza in der gleichen Zeit bekommen hätte. In der Tabelle sind wir momentan Zwölfter und haben einen guten Vorsprung zu den Abstiegsplätzen.

In Nizza kamen Sie in zwei Jahren auf 55 Einsätze. Warum sind Sie im Sommer zur Salernitana gewechselt? Und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Flavius Daniliuc: Nein, das spielt bei meinen Transfer-Entscheidungen natürlich keine Rolle. Alles entscheidend sind die sportlichen Ideen der Klubs und meine persönliche Perspektive. Spielzeit auf höchstem Niveau ist wichtiger als Sonnenschein. Aber natürlich gibt einem gutes Wetter im Alltag Lebensfreude. Wenn meine Familie mir Videos schickt, wie es in Wien regnet oder schneit, macht es natürlich Spaß, sie ein bisschen zu ärgern und Bilder vom Sonnenschein zurückzuschicken. Ich mag aber auch die Winter in Wien.

Herr Daniliuc, nach zwei Jahren bei OGC Nizza an der Côte d'Azur spielen Sie mittlerweile für die US Salernitana an der Amalfiküste - Orte, an denen andere Urlaub machen. Achten Sie bei Ihrer Klubwahl auch auf die Lebensqualität der jeweiligen Städte?

© imago images Tränen zum Abschied: Flavius Daniliucs Teamkollege Franck Ribéry musste aufgrund von Knieproblemen im Oktober mit 39 Jahren seine Karriere beenden.

Ein kleiner Zeitsprung von Ribérys Karriereende zu Ihren Anfängen: Sie sind 2011 im Alter von zehn Jahren zu Real Madrid gewechselt. Wie kam das zustande?

Daniliuc: Bei einem Turnier in Wien mit meinem Jugendklub Rapid ist ein Real-Scout auf mich aufmerksam geworden. Er hat meinen Vater angesprochen und gesagt, dass ich in Madrid vorbeikommen und bei Real mittrainieren soll. Wir haben das Probetraining wie einen Familienurlaub betrachtet, sind alle gemeinsam hin und haben uns Madrid angeschaut. Für mich und meine Brüder war das aufregend, weil wir damals nicht so oft geflogen sind.

Wie lief das Training?

Daniliuc: Ich dachte, dass ich bei einer Jugendmannschaft von Real mittrainieren darf. Aber tatsächlich waren 2000 Kinder eingeladen, die untereinander ein großes Turnier austragen sollten. Am Ende haben sie zwei ausgesucht, ich war einer davon. Das kam sehr überraschend.

Wie ging es weiter?

Daniliuc: Real wollte, dass ich sofort bleibe. Also habe ich mit meinem Vater zweieinhalb Wochen in einem Hotel in Madrid gewohnt. Dann sind wir nach Hause geflogen und sollten uns überlegen, ob wir wiederkommen wollen. Für mich war das eine einfache Entscheidung, natürlich wollte ich. Ganz am Anfang war mein Vater noch bei mir in Madrid. Aber dann musste er wieder in Wien arbeiten. Also bin ich alleine ins Internat gezogen.

Wie war das für Sie?

Daniliuc: Als Elfjähriger alleine zu leben, ist nicht einfach. In Madrid hatte ich die ersten schweren Momente meines Lebens. Wenn es mir schlecht ging, war niemand da, der mich trösten konnte. Da habe ich verstanden, dass Fußball nicht nur Spaß ist, sondern auch Opfer verlangt. In meinem Alter war ich der einzige ausländische Spieler im Internat. Die anderen kamen alle aus Spanien und waren am Wochenende bei ihren Familien. Ich habe meine Geschwister zu der Zeit sehr vermisst. Meine Eltern waren alle zwei, drei Wochen zu Besuch, dem habe ich immer entgegengefiebert. Dann haben mich meine Eltern aus dem Internat rausgeholt und wir haben uns andere Sachen angeschaut, damit ich ein bisschen vom Fußball wegkomme.

War es schwierig, im Internat vom Fußball abzuschalten?

Daniliuc: Ja, das war schwierig. Später bei Bayern war es besser. Da war ich älter und konnte Fußball und Freizeit besser trennen. Bei Real gab es nur Fußball: Das Klubgelände ist abgelegen neben dem Flughafen. Da kommt man als Elfjähriger nicht weg, außer ein älterer Spieler nimmt einen mit dem Auto mit. In München konnte ich mit meinen Freunden in die Stadt gehen und abschalten, in viereinhalb Stunden war ich auch in Wien.

Gab es besonders schwierige Momente während Ihrer Zeit im Real-Internat?

Daniliuc: Ich kann mich erinnern, als ich über Weihnachten bei einem Turnier war und mir meine Familie Fotos von der Weihnachtsfeier geschickt hat. Da sind mir Tränen gekommen. Nicht aus Traurigkeit, sondern aus Einsamkeit.

Kam der Wechsel nach Madrid im Nachhinein betrachtet zu früh?

Daniliuc: Nein, ich bin froh darüber. Diese Erfahrungen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.

Vor einigen Jahren erschien ein Artikel, wonach Sie bei Real angeblich von einem älteren Mitspieler gemobbt worden wären.

Daniliuc: Das ist eine erfundene Geschichte. Wir haben damals überlegt, ob wir dagegen rechtlich vorgehen. Aber letztlich haben wir es ignoriert.