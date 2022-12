Transfers: Frankfurts Randal Kolo Muani offenbar beim FC Bayern angeboten

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Wintertransferphase. Noch ist das Transferfenster in den europäischen Ligen zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht schon ordentlich. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Die News und Gerüchte vom 21. Dezember.

Auch nach dem Finale dreht sich im Fußball derzeit noch alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

© getty

Randal Kolo Muani

Der Stürmer von Eintracht Frankfurt soll dem FC Bayern München bereits vor der WM 2022 in Katar aktiv angeboten worden sein. Das berichtet Sport1. Kontakt mit dem Rekordmeister soll weiterhin bestehen. Die Münchner sind derzeit wohl auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Im Sommer hatte Robert Lewandowski den Serienmeister verlassen.

Harry Kane wurde immer wieder als große Lösung genannt, könnte im Gesamtpaket aber zu teuer sein - zumal der Engländer bereits 29 Jahre alt ist. Kolo Muani hat bei der SGE noch Vertrag bis 2027. Dementsprechend teuer wäre er: Die Schmerzgrenze der Frankfurter soll bei über 60 Millionen Euro liegen.

Der Franzose war in 23 Partien an 19 Toren direkt beteiligt und konnte auch bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam machen. Die Berateragentur ließ zuletzt noch verlauten, dass es der Plan sei, noch mindestens ein Jahr in Frankfurt zu bleiben.