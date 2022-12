Cristiano Ronaldo: Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr offenbar fix

Cristiano Ronaldo wird seine Karriere nach seinem Aus bei Manchester United wohl in Saudi-Arabien fortsetzen. Wie die Marca berichtet, soll der 37-jährige Stürmerstar einen ab 1. Januar 2023 gültigen Zweieinhalbjahresvertrag bei Al-Nassr FC unterschreiben.

United hatte sich nach Ronaldos viel beachtetem Abrechnungs-Interview von dem Portugiesen getrennt und den eigentlich noch bis kommenden Sommer gültigen Vertrag Ende November vorzeitig aufgelöst. Seither ist CR7 offiziell vereinslos.

Dem Bericht der Marca zufolge würde Ronaldo bei Al-Nassr inklusive Werbeeinnahmen auf ein Gesamteinkommen von fast 200 Millionen Euro pro Saison kommen.

Auf die Vertragsdauer von zweieinhalb Jahren gerechnet käme so also knapp eine halbe Milliarde Euro zusammen. Der fünfmalige Weltfußballer wäre damit der bestbezahlte Sportler der Welt.

Aktuell weilt Ronaldo noch mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar, wo man im Achtelfinale am Dienstag auf die Schweiz trifft. Mit einer offiziellen Bestätigung des Transfers zu Al-Nassr ist wohl erst dann zu rechnen, wenn das Turnier für CR7 und Co. beendet ist.