England hat es wieder getan! Jetzt muss eine Fußball-Weisheit umgeschrieben werden

"Fußball ist ein einfaches Spiel", sprach die englische Fußball-Ikone Gary Lineker einst legendär. "22 Männer laufen 90 Minuten lang einem Ball hinterher und am Ende gewinnt immer Deutschland." Diese These ist längst überholt, Deutschland gewinnt bekanntlich nicht mehr immer. Nachdem England den ewigen Rivalen bei der EM 2021 ausgeschaltet hatte, legte Lineker sein legendäres Zitat höchstselbst via Twitter "ins Bett" und schrieb: "Ruhe in Frieden."

Mittlerweile hätte die Weisheit in abgewandelter Form ein Comeback verdient. Bezogen nur nicht auf Deutschland, sondern ausgerechnet auf Linekers Heimat England - einst spezialisiert auf dramatisches Scheitern, mit Vorliebe im Elfmeterschießen. Alles Vergangenheit! Gegen die Niederlande drehte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate im dritten K.o.-Spiel dieser EM zum dritten Mal einen Rückstand und steht somit im Finale. Jetzt fehlt nur noch die Krönung gegen Spanien am Sonntag in Berlin.

Nie zuvor erreichte eine Nation das EM-Finale, nachdem sie in allen K.-o.-Runden zurück gelegen hatte. Gegen die Slowakei rettete Jude Bellingham England zunächst mit einem Fallrückzieher in die Verlängerung, in der dann Harry Kane zur Entscheidung traf. Im Viertelfinale gegen die Schweiz egalisierte Bukayo Saka zehn Minuten vor Schluss einen Rückstand. Nach einer torlosen Verlängerung setzte sich England schließlich in einem perfekten Elfmeterschießen durch. Und nun gegen die Niederlande traf erst Kane vom Punkt zum 1:1, ehe Joker Ollie Watkins in Minute 90 das 2:1 erzielte.

Seine Mannschaft zeichne ein ganz besonderer "bounce-back factor" aus, lobte Siegtorschütze Watkins anschließend. Eine würdige deutsche Übersetzung dieser wunderbaren englischen Formulierung gibt es nicht, man könnte von "Comeback-Qualität" sprechen. "In Rückstand zu geraten, scheint uns erst in die richtige Spur zu bringen", erklärte Watkins.