"Sagt alles": Niederlande-Star Virgil van Dijk unzufrieden mit Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer

Bereits während der Partie war es, auch von englischer Seite aus, zu Kritik an der Entscheidung des Schiedsrichters gekommen. So sprach etwa ehemalige englische Nationalspieler Gary Neville etwa von einer "Schande" und fügte an: "Eine skandalöse Entscheidung. Dass so ein Elfmeter verhängt wird, egal wann, und schon gar nicht in einem so wichtigen Spiel. Er geht natürlich rein und versucht, den Schuss zu blocken. Das ist niemals ein Elfmeter."

Ähnlich sah es Landsmann Jamie Carragher. Dieser schrieb bei X: "Niemals ein Elfmeter."

Durch den 2:1-Sieg zieht England zum zweiten Mal in Folge in ein Endspiel einer Europameisterschaft ein. Dort treffen die Three Lions am Sonntag (14. Juli) auf Spanien, das sich im ersten Halbfinale gegen Frankreich durchgesetzt hatte.