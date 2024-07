Harry Kane darf endlich Harry Kane sein - Taktikkniff von Gareth Southgate fruchtet: Drei Dinge, die bei Niederlande gegen England auffielen

© getty

Harry Kane darf endlich Harry Kane sein

Fehlende Fitness, Faulheit, verlorene Qualität: Die Spekulationen um Harry Kanes zuvor schwache EM löste in den vergangenen Tagen und Wochen heftige Diskussionen aus, die auch über das Mutterland des Fußballs hinausgingen.

Woran es letztlich lag, dass Kane bisher - abgesehen von seinen zwei Toren - nur ein Schatten seiner selbst war, weiß vermutlich nur er selbst. Eine Antwort an seine Kritiker lieferte der Stürmer des FC Bayern München aber schon nach wenigen Minuten im Halbfinale.

Inmitten des Schocks durch den frühen Rückstand nach Xavi Simons' Kunstschuss ging der Kapitän nach vorne. Kane gehörten die ersten beiden Abschlüsse, wobei letzterer zum Elfmeter führte, den er unhaltbar verwandelte. Es folgte die endgültige Wende, England präsentierte sich so gefährlich wie noch nie in diesem Turnier.

Die deutliche Leistungssteigerung Kanes war auch ein Produkt seiner Rolle. Endlich ließ ihm Trainer Gareth Southgate den Freiraum, der ihn bei Tottenham Hotspur zum Superstar geformt und schließlich nach München geführt hatte. Der 30-Jährige war mal auf dem Flügel unterwegs oder ließ sich in anderen Szenen tief bis ins Halbfeld fallen, um als Wandspieler Lücken für seine Nebenmänner zu reißen oder das Angriffsspiel mit guten Ideen selbst anzukurbeln. In den Spielen zuvor hatte er an vorderster Stelle regelrecht geklebt.

Ein Prozess, der eigentlich schon nach dem denkwürdigen Auftakt gegen Serbien sofort hätte eingeleitet werden müssen. Zur Erinnerung: Kane hatte damals nur zwei Ballkontakte in der ersten Hälfte.