Lamine Yamal - oder: Wie erwachsen kann ein 16-Jähriger Fußball spielen? Drei Dinge, die beim 3:0 von Spanien gegen Kroatien auffielen

Spanien vs Kroatien - La Roja spielte noch erwachsener als Deutschland

Sicher, Spanien hat nicht ganz so kurzen Prozess gemacht mit Kroatien wie am Vortag Deutschland zur Eröffnung der EM mit den Schotten. Drei Tore sind sehr gut, aber eben auch nicht fünf. Dennoch: Sieht man einmal von wenigen Minuten am Anfang zum Warmwerden und der kurzen Konfusion in der zweiten Halbzeit, die zu Kroatiens Elfmeter führte, ab, wirkte das Spiel der Iberer zu Turnierbeginn schon sehr aus einem Guss.

Spanien setzt unter Trainer Luis de la Fuente nicht mehr so viel auf Ballbesitz und -zirkulation wie früher, auch auf Dominanz ist das Team nicht unbedingt aus. Aber die Mannschaft wirkt spritzig, agil, flexibel und scheint zu jedem Zeitpunkt zu wissen, was sie zu tun hat.

Die Spieler um Mittelfeld-Taktgeber Rodri beherrschen die ganze Klaviatur des Spiels und agieren wie aus einem Guss. Das sah alles schon sehr erwachsen aus, was die Furia Roja gegen die alternden Kroaten zeigte.