DFB-Team, News und Gerüchte: "Beeindruckend!" Deutschland nach Debüt von Julian Nagelsmann plötzlich "ernsthafter Titelanwärter"

Julian Nagelsmann wird nach seinem Debüt als Bundestrainer von einem Kollegen überschwänglich gelobt. Der 36-Jährige selbst gönnt seinem Team keine Pause. Und: Die Einschaltquote kann sich sehen lassen. Hier gibt es News und Gerüchte zum DFB-Team.

© getty DFB-Team, News: Deutschland "ernsthafter Titelanwärter" US-Nationalcoach Gregg Berhalter sieht die neue deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Weg zur WM 2026 als "ernsthaften Titelanwärter". Die DFB-Auswahl sei "ein großartiges Team, das Mannschaften auseinander reißt mit der Qualität, die es auf dem Platz hat. Ich erwarte, dass sie noch wachsen und sich verbessern werden", sagte Berhalter nach dem 1:3 (1:1) gegen Nagelsmanns Elf in Hartford/Connecticut. Der frühere Profi von 1860 München und Energie Cottbus lobte die Handschrift seines Kollegen. "Die Flexibilität, die sie taktisch hatten, die Positionswechsel mit Wirtz und Musiala, machten es zu einer großen Herausforderung für uns", sagte er. "Auch die Dreierreihe mit Tah, Hummels, Rüdiger und Gündogan davor. Er (Nagelsmann) versucht immer, gedanklich einen Schritt vor dem Gegner zu sein, das ist beeindruckend." Seine eigene Mannschaft sieht der 50-Jährige auf dem Weg zum Heim-Turnier in knapp drei Jahren in einem Prozess. "Wir wissen, dass wir besser werden müssen, wenn wir Spiele gewinnen wollen. Das war eine gute Lernerfahrung", sagte Berhalter: "Was uns Selbstvertrauen geben sollte ist, dass wir auch solchen Teams weh tun können. Das ist eine wichtige Erkenntnis auf unserem Weg zur WM." Was sein Team mit dem Torschützen Christian Pulisic "wirklich lernen" müsse, sei "das Tempo des Spiels besser zu kontrollieren. Es kostet so viel Energie, so offen zu spielen. Wir müssen kompakter sein."

© getty DFB-Team, News: Nagelsmann nach Debüt zufrieden Julian Nagelsmann ist mit seinem Debüt als Bundestrainer zufrieden. "Am meisten gefallen hat mir, dass wir ruhig geblieben und nicht hektisch geworden oder zusammengebrochen sind. Wir hatten insgesamt viel Mut, viele fußballerisch gute Aktionen und in der zweiten Halbzeit auch mehr Geduld und Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte", sagte der 36-Jährige. Und Nagelsmann weiter: "Nach dem Rückstand wollten wir das Spiel zu schnell drehen, da waren zu viele Bälle weg. Ilkay Gündogan hat ein überragendes Spiel gemacht, er wollte jeden Ball, war auch defensiv gut. Im hohen Pressing können wir noch zulegen, aber das werden wir auch. Es war nicht alles perfekt, aber das ist gut - ich arbeite gerne." Die nächste Partie steigt in der Nacht auf Mittwoch gegen Mexiko (2 Uhr im LIVETICKER und LIVE in der ARD). Wie es bis dahin weitergeht? "Einen halben Tag frei geben werde ich ihnen nicht, vielleicht mal ein Stündchen - wir sind ja nicht zum La-Paloma-Pfeifen hier. Wir werden gegen Mexiko schon was verändern, weil ich möglichst alle im Spiel sehen will, nicht nur im Training. Im November ist das dann vielleicht ein bisschen anders", so Nagelsmann.

© getty DFB-Team, News: Groß verweigert Kampfansage an Kimmich Herausforderer Pascal Groß hat eine Kampfansage an Platzhirsch Joshua Kimmich nach seiner starken Vorstellung gegen die USA verweigert. "Nee", sagte der Profi von Brighton & Hove Albion auf die Frage, ob es in Richtung EM auf ein Duell zwischen dem erkrankt abgereisten Kimmich und ihm um den Platz neben Kapitän Ilkay Gündogan hinauslaufen könnte. Warum so bescheiden? "Weil ich meine Rolle kenne. Es war schön, heute zu spielen. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben." Aber ein Duell mit Kimmich? "Nee!", unterstrich er. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der frühere Ingolstädter (30) aber alle Möglichkeiten, seinen Platz zu behalten. "Die Chance hat jeder, es gilt das Leistungsprinzip", sagte er und lobte: "Pascal hat es sehr gut gemacht, er hat in Brighton einen sehr guten Trainer, der ihm viel mitgibt. Er ist sehr schlau im Raum, im Binden von Gegenspielern, ist mutig und hat ein gutes Gegenpressing, kann viele Positionen spielen." Dabei lief Groß, der seit 2017 in England spielt, in Deutschland "seit Jahren ein bisschen unterm Radar", wie Nagelsmann anmerkte. Dessen Vorgänger Hansi Flick holte Groß im September erstmals zur DFB-Auswahl. "Er hat das Leuchten in den Augen, für ihn ist die Nationalmannschaft was Besonderes, er brennt", schwärmte Nagelsmann: "Er ist ein sehr schlauer und intelligenter Fußballer." Und er harmonierte gut mit Gündogan, der neben ihm seine Stärken voll zur Entfaltung bringen konnte. Doch Groß sah es eher so, dass er von Gündogan profitiert habe, nicht anders herum. "Ilkay gibt jedem Spieler ein gutes Gefühl, er ist ein absoluter Topspieler, der eine unfassbare Spielintelligenz und Ballsicherheit hat. Ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz, wir haben es gut gemacht."

© getty DFB-Team, News: Erkrankter Kimmich reist ab Julian Nagelsmann muss auch im zweiten Länderspiel auf der USA-Reise auf Joshua Kimmich verzichten. Der erkrankte Profi von Bayern München reist vorzeitig ab und verpasst dadurch die Begegnung mit Mexiko in Philadelphia am Mittwoch. Wegen seiner Erkältung war Kimmich bereits für Nagelsmanns Debüt gegen die USA in Hartford ausgefallen. Der neue Chef musste damit seine Pläne umwerfen, der 28-jährige Kimmich nahm darin eigentlich eine wichtige Rolle ein. "Er hatte wieder Schüttelfrost und 38 Grad Fieber. Es macht keinen Sinn, ihn die ganze Zeit im Hotelzimmer zu haben", sagte Nagelsmann vor dem Anpfiff in Hartford bei RTL.

© getty DFB-Team, News: Beste TV-Quote des Jahres Den Sieg der deutschen Nationalmannschaft beim Einstand des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Hartford gegen die USA verfolgten in der Live-Übertragung von RTL am Samstagabend im Schnitt 7,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil betrug 30,9 Prozent. In der Spitze schauten 8,42 Millionen zu. Der Kölner Sender erzielte laut eigenen Angaben seine beste Länderspielquote des laufenden Jahres.

© imago images DFB-Team, News: Nagelsmann gibt BVB-Duo einen Ratschlag Julian Nagelsmann hat erläutert, warum er die beiden Dortmunder Emre Can und Nico Schlotterbeck nicht mit auf die USA-Reise des Nationalteams genommen hat. Grundsätzlich erklärte Nagelsmann seine Entscheidung mit den aktuellen Leistungen der beiden Dortmunder. "Natürlich spielt die Form eine Rolle", machte er bei RTL deutlich. Danach ging er näher auf Can und Schlotterbeck ein. Can habe "keine ganz leichte Situation gehabt in Dortmund, mit viel Kritik", sagte er. BVB-Coach Edin Terzic hatte den Mittelfeldspieler vor der Saison zum Kapitän gemacht, ihn dann aber in der Bundesliga phasenweise auf der Bank gelassen. "Ich will, dass er jetzt erst wieder die Stabilität bekommt, die er letzte Saison hatte", sagte der Bundestrainer. Bei Schlotterbeck gefielen Nagelsmann die bisherigen Auftritte im Nationaltrikot nicht unbedingt gut. "Bei Nico ist es so, dass er natürlich sehr talentiert ist, mit großem Hunger zu gewinnen, aber ein bisschen zu viele Fehler gemacht hat", meinte der Coach. Er habe die Trainingsinhalte, die während er USA-Reise erarbeitet wurden, auch Can und Schlotterbeck zur Verfügung gestellt. "Heißt, die können sich im Selbststudium vorbereiten", sagte Nagelsmann.

© getty DFB-Team, News: Die ewige deutsche Länderspielliste Thomas Müller hat beim Sieg gegen die USA sein 124. Spiel für die Nationalmannschaft absolviert. In der ewigen Länderspielliste belegt der 34-Jährige den vierten Platz. Torhüter Manuel Neuer fehlte weiter verletzungsbedingt und verpasste seinen 118. Einsatz. Nach wie vor führt Lothar Matthäus die Liste unangefochten mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137) und Lukas Podolski (130) an. Lothar Matthäus 150 Länderspiele Miroslav Klose 137 Lukas Podolski 130 Thomas Müller 124 Bastian Schweinsteiger 121 Manuel Neuer 117 Philipp Lahm 113 Jürgen Klinsmann 108 Toni Kroos 106 Jürgen Kohler 105

© getty DFB-Team, News: Füllkrug historisch gut Zwei Scorerpunkte hat BVB-Stürmer Niclas Füllkrug beim 3:1-Sieg des DFB-Teams in den USA gesammelt. Im Testspiel traf er zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, das 3:1 durch Jamal Musiala bereitete er vor. Für Füllkrug war es der achte Treffer im Nationaltrikot - und das in seinem erst zehnten Länderspiel. Mit dieser Tor-Marke liefert Füllkrug nach Angaben von Opta den zweitbesten Wert seit 45 Jahren: Nur ein Spieler hat in seinen ersten zehn Länderspielen besser getroffen als der Dortmunder Angreifer, Bayern Münchens Serge Gnabry. Der hatte in seinen ersten zehn Länderspielen neun Tore erzielt.