DFB-Team, News und Gerüchte: Robin Gosens warnt vor "gefährlichem Weg" - Thomas Müller wundert sich über Chris Führich

Robin Gosens schlägt Alarm, Thomas Müller wundert sich über einen Neuling im DFB-Team und Joshua Kimmich fehlt ausgerechnet beim Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Außerdem schwärmt Jamal Musiala von Florian Wirtz. Alle News und Gerüchte rund um die deutsche Nationalmannschaft.

© getty DFB-Team, News: Robin Gosens schlägt Alarm Nationalspieler Robin Gosens hat vor der aktuellen Entwicklung im Fußball gewarnt. Der Linksverteidiger von Union Berlin sieht vor allem die WM-Vergabe 2030, die auf drei Kontinenten und sechs Ländern ausgetragen wird, und den Geldfluss in Saudi-Arabien kritisch. "Der Fußball generell ist gerade auf einem sehr gefährlichen Weg, der nicht unbedingt gesund ist", erklärte Gosens im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Immer mehr Geld, immer mehr Kommerz. Ich persönlich möchte, dass der Sport im Vordergrund steht und nicht zum Business verkommt". Damit müsse man sich jedoch "leider ein Stück weit abfinden", ergänzte er. Weil die WM 2030 in Uruguay, Argentinien und Paraguay beginnen und danach in Marokko, Spanien und Portugal fortgesetzt werden soll, steigen die Chancen, dass 2034 erneut eine Weltmeisterschaft in der Wüste stattfindet. 12 Jahre nach Katar. Denn die FIFA teilte mit, dass sich gemäß dem Rotationsprinzip nur Vertreter aus Asien und Ozeanien für das Großereignis bewerben sollen. Somit hat Saudi-Arabien gute Karten auf den Zuschlag, nachdem die heimische Liga im vergangenen Jahr eine große Transfer-Offensive gestartet hatte. Die Zahlen, die ihm Umlauf sind, verteidigte Gosens aber: "Wir haben das große Glück, im weltweit beliebtesten Sport unterwegs zu sein, wodurch viel Geld im Spiel ist, was sich auch auf unsere Verträge auswirkt. Dafür muss ich mich, glaube ich, aber nicht entschuldigen."

© getty DFB-Team, News: Thomas Müller wundert sich über Neuling Thomas Müller hat einen derart guten Eindruck von DFB-Neuling Chris Führich, dass er über dessen Werdegang verwundert ist. "Ich war überrascht, dass ein Spieler wie Chris Führich den Sprung ins Rampenlicht nicht schneller geschafft hat", sagte Müller über den Offensivspieler des VfB Stuttgart. Nun wolle er sich mehr mit seinem neuen Teamkollegen beschäftigen. "Ich muss ihn fragen, wie seine Karriere bisher verlaufen ist, aber ein Spieler mit so viel Spielwitz und Beweglichkeit, guter Schusstechnik - wie kommt es, dass er erst jetzt, mit Mitte 20, bei Stuttgart regelmäßig sein Potenzial zeigt. Da muss ich mal nachhaken", sagte Müller. Eine kurze Einordnung: Führich landete noch im Kindesalter in der Jugendakademie von Schalke 04, ehe es über den Nachwuchs des BVB, den VfL Bochum, Oberhausen und den 1. FC Köln zurück in die zweite Mannschaft von Dortmund ging. Nach einer Leihe zum SC Paderborn startete Führich schließlich durch. 2021 folgte der Wechsel von den Ostwestfalen zum VfB Stuttgart. Dort wurde Führich behutsam aufgebaut und ist inzwischen unangefochtener Stammspieler. Mit zwei Toren und fünf Assists in der bisherigen Saison ist er hinter Überflieger Serhou Guirassy eines der Gesichter des schwäbischen Aufschwungs.

© getty DFB-Team, News: Jamal Musiala schwärmt von Florian Wirtz Zwei Zauberfüße für Deutschland? Jamal Musiala hätte nichts dagegen, in der Nationalmannschaft häufiger mit Florian Wirtz zusammenzuspielen. "Ich und Flo haben eine ganz gute Beziehung, wir sind gute Freunde", sagte der Profi von Bayern München vor dem Duell mit den USA über den Leverkusener. "Auf dem Platz haben wir immer Spaß zusammen, wir kombinieren gut und suchen uns. Wir beide haben einfach Spaß, zusammen Fußball zu spielen", meinte Musiala mit leuchtenden Augen. Womöglich klappt ein Zusammenspiel auch bald auf Vereinsebene, die Bayern sollen weiterhin Interesse an einer Verpflichtung von Wirtz zeigen. Und auch Bundestrainer Julian Nagelsmann denkt offenbar darüber nach, die beiden 20-Jährigen gemeinsam loszulassen. "Ich habe vor ein paar Monaten mal gelesen, dass die beiden nicht zusammen spielen können, aber ich finde es eine sehr gute Idee", sagte der neue Chef. Musiala wie Wirtz hätten das "extreme Talent, den Ball in die Halbräume vor die Kette zu kriegen, mit Tempo aufs Tor zu dribbeln und andere Spieler einzusetzen", schwärmte er. Musiala wurde bereits in München von Nagelsmann trainiert. "Die Hoffnungen, die Deutschland in ihn setzt, sollen ihn nicht erdrücken, sondern stolz machen", sagte er, "er soll sich nicht verkopfen, sondern der Straßenkicker bleiben, der er ist. Er ist ein Riesenfußballer und hat sehr viel Potenzial in allen Bereichen", erläuterte Nagelsmann.

© getty DFB-Team, News: Julian Nagelsmann übt Nationalhymne Julian Nagelsmann hat sich auf sein Debüt als Bundestrainer auch abseits des Platzes auf ganz besondere Weise vorbereitet. "Ich habe kurz die Nationalhymne noch mal geübt, dass die sitzt", sagte der 36-Jährige mit einem Schmunzeln vor dem Duell mit den USA am Samstag. Vor der Mannschaft gesungen habe er zum Einstand aber nicht. Dabei wäre das "eine gute Idee" gewesen, fand Jamal Musiala, der bei der launigen Pressekonferenz neben Nagelsmann auf dem Podium saß. "Ich sage Thomas, er soll was planen", ergänzte Musiala mit Blick auf Team-Spaßvogel Müller. In anderen Bereichen war der neue Chef allerdings ein bisschen nachlässig, wie er witzelnd bekannte. "Das Stadion finde ich schön, es ist nett, dass nicht immer alles überdacht ist, auch wenn es regnen soll. Ich habe nicht mal 'ne Jacke dabei, aber macht nix, das kriege ich trotzdem hin", sagte er. Die Begegnung findet im Pratt & Whitney Stadium statt, rund 40.000 Zuschauer werden erwartet. Die offene Arena erinnere ihn an eine seiner früheren Wirkungsstätten als Fußballer, meinte Nagelsmann - und meinte wohl das Grünwalder Stadion in München, wo er für 1860 aktiv war. Nebenbei räumte er mit einem alten deutschen Fußball-Grundsatz auf. "Man will immer: Elf Freunde müsst ihr sein. Das ist in meinen Augen Käse", sagte er. In einer Fußball-Mannschaft sei es wie in einer Schulklasse: Man habe Freunde, anderen stehe man "neutral" gegenüber, und dann gebe es welche, mit denen man "keinen Kakao in der Pause trinken" wolle. Nagelsmann will "Atmosphäre schaffen nicht dadurch, dass wir Teambuilding machen oder ständig sprechen", sondern durch attraktiven Fußball. "Die Spieler müssen sagen: Es macht Bock, da zu spielen." Dann stelle sich ein guter Geist von alleine ein.

© getty DFB-Team, News: Littbarski traut Deutschland erfolgreiche Heim-EM zu Weltmeister Pierre Littbarski traut der deutschen Nationalmannschaft eine erfolgreiche Heim-EM 2024 zu. "Wenn wir uns richtig anstrengen, dann gehören wir in den oberen Bereich", sagte Littbarski bei einem PR-Termin von Suzuki in Bensheim dem SID. "Wir haben eine gute Mannschaft zusammen", führte er weiter aus. Florian Wirtz und Jamal Musiala seien "zwei Supertalente". Die Nominierung von Thomas Müller und Rückkehrer Mats Hummels lobte der 73-malige deutsche Nationalspieler, "weil sie einfach von der Leistung her dahin gehören". Über die viel kritisierte USA-Reise des DFB-Teams sagte der Weltmeister von 1990: "Der lange Flug muss weggesteckt werden, wir sind früher auch weit geflogen und haben trotzdem den Ball getroffen." Ein Testspiel sei immer gut, die Flugzeit "aber natürlich sehr anstrengend". Noch acht Monate bleiben der deutschen Nationalmannschaft bis zum Start der Heim-EM. Littbarski, der 1988 an der Heim-EM in Deutschland teilnahm, hofft, dass das DFB-Team Begeisterung entfachen kann. Die Mannschaft müsse aber "noch was tun, damit wir in die richtige Stimmung kommen". Littbarski erzielte im DFB-Trikot in 73 Spielen 18 Tore. Für den 1. FC Köln lief der Offensivspieler insgesamt 406-mal (116 Tore) in der Bundesliga auf.

© getty DFB-Team, News: Lahm fordert personelle Kontinuität von Nagelsmann Turnierdirektor Philipp Lahm fordert mit Blick auf die Heim-EM von Bundestrainer Julian Nagelsmann personelle Kontinuität statt Experimente. "Er muss seiner Mannschaft ein Gesicht verpassen, ein Profil", sagte der Weltmeisterkapitän von 2014 in der Samstagsausgabe von Münchner Merkur und tz: "Dafür muss er die Spieler, die dieses Gesicht darstellen sollen, regelmäßig spielen lassen. Denn nur so entsteht eine Hierarchie in einer Mannschaft." Als Folge davon könnten sich die Nation und die Fans auch wieder "mit dem Team identifizieren", so Lahm: "Und dann bin ich überzeugt, dass sich der Erfolg wieder einstellt. Ich bin positiv, weil ich mir denke: Das kann man hinbekommen - und zwar auch in kürzester Zeit!" Er habe in den ersten Amtstagen den Eindruck, dass Nagelsmann "Energie" versprühe und "glaube, das ist in der aktuellen Situation gut", so der 39-Jährige.

© getty DFB-Team, News: Joshua Kimmich fällt aus Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei seiner Premiere doch auf Joshua Kimmich verzichten. Der erkältete Mittelfeldspieler von Bayern München fehlte beim Abschlusstraining auf dem Gelände des MLS-Klubs New England Revolution in Foxborough am Freitag - sein Einsatz ist daher nicht möglich. Hier geht's zur ausführlichen News.