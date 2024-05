Früherer Nationalspieler attackiert Cristiano Ronaldo und Lionel Messi: "Wären nicht mehr in der Lage, mit den anderen Topspielern mitzuhalten"

Ronaldo spielt seit Anfang 2023 nicht mehr in Europa, war seinerzeit zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt. Dort steht der 39-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag. Messi hat indes vergangenen Sommer bis Ende 2025 bei Inter Miami in den USA unterschrieben.

Ronaldo sind für Al-Nassr diese Saison bislang satte 42 Tore und zwölf Assists in 41 Einsätzen gelungen. Der Angreifer wird voraussichtlich auch zu Portugals Kader für die EM 2024 in Deutschland gehören.

Messi hat für Miami in der laufenden Spielzeit bis dato zwölfmal in zwölf Einsätzen getroffen, hinzu kommen elf Assists. Der 36-Jährige will Argentinien bei der Copa América im Sommer zur Titelverteidigung führen.