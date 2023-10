Julian Nagelsmann nach Sieg gegen USA beim DFB-Debüt hochzufrieden: "Haben fußballerisch schon einen sehr guten Schritt gemacht"

Julian Nagelsmann war nach seinem Debüt als Bundestrainer sehr zufrieden mit der Vorstellung der DFB-Elf. Derweil äußerten sich auch Mats Hummels und Ilkay Gündogan nach dem überzeugenden 3:1-Testspielsieg gegen die USA sehr positiv.

"Nach den letzten Monaten 0:1 zurückzuliegen und dann sehr gut zurückzukommen, ist stark", lobte Nagelsmann nach dem Spiel bei RTL. Christian Pulisic hatte die USA zunächst in Führung gebracht. Tore von Gündogan, Niclas Füllkrug und Jamal Musiala drehten die Partie dann aber zugunsten Deutschlands.

"Auch in der ersten Halbzeit hatten wir schon viele Chancen, aber noch nicht so viel Zugriff. Fußballerisch war es sehr gut über die gesamte Spieldauer und am Ende haben wir sehr verdient gewonnen", betonte Nagelsmann. Man habe "fußballerisch heute schon einen sehr guten Schritt gemacht", führte er aus. Dabei machte er jedoch Leistungsunterschiede zwischen erster und zweiter Halbzeit aus: "Ich hatte das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass wir zu früh das Spiel entscheiden wollen und dadurch hatten wir zu viele Ballverluste. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann deutlich mehr Geduld, das war der Unterschied."

Mats Hummels über DFB-Rückkehr: "Ein besonderer Moment"

Für Hummels war sein erstes Länderspiel seit der EM 2021 indes "ein absolut besonderer Moment, etwas überraschend mit mehr Nervosität als ich dachte. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vor dem Spiel bei der Hymne, aber auch im Spiel war es besonders. Es hat mich sehr erfüllt."

Zur Aufgabenverteilung in der Abwehr sagte der Dortmunder: "Wenn Toni Rüdiger auch spielt, bin ich definitiv nicht der klare Anführer. Da wird sehr viel gemeinsam gecoacht. Für alle Verteidiger geht es darum, sich kennenzulernen oder sich wieder neu kennenzulernen. Ich finde, dass es organisatorisch schon gut funktioniert hat."

Derweil betonte Gündogan, dass die Umsetzung von Nagelsmanns Vorgaben "in einigen Szenen gut und in einigen weniger gut" geklappt habe. "Aber ich glaube, bis man den Maßstab setzt, braucht es einfach ein paar Spiele."