DFB-Team: Erkenntnisse zu Julian Nagelsmanns Debüt-Sieg gegen die USA

Das DFB-Team hat bei Julian Nagelsmanns Debüt als Bundestrainer verdient mit 3:1 gegen die USA gewonnen. Was fiel auf?

Dabei geriet das DFB-Team zunächst in Rückstand. Ein Umstand, der in der Vergangenheit gerne für völlige Panik und Verunsicherung gesorgt hat - nicht so diesmal. "Am meisten gefallen hat mir, dass wir ruhig geblieben und nicht hektisch geworden oder zusammengebrochen sind", sagte Nagelsmann. "Wir sind sehr gut zurückgekommen nach dem Rückstand. Das war nach den letzten Monaten nicht so einfach."

Nagelsmann legt das Potenzial der Individualisten frei

Leroy Sané schlängelte sich vor Gündogans 1:1 mit dem Ball am Fuß von der rechten Seite in den Strafraum, Jamal Musiala tat es ihm vor dem 3:1 von links gleich. Zwei herausragende Dribblings von zwei herausragenden Individualisten. Sind sie wie gegen die USA in Top-Form und bekommen sie die nötigen Freiheiten, verkörpern Sané und Musiala absolute Weltklasse.

Was man beim FC Bayern München weiß, ist in der Flick-Nationalmannschaft zuletzt etwas in Vergessenheit geraten bei all den Niederlagen gegen die Japans dieser Welt. Nagelsmann legte das Potenzial seiner beiden herausragenden Individualisten zumindest fürs Erste auch im DFB-Team frei. Der Dritte im Bunde Florian Wirtz präsentierte sich zwar unauffälliger, machte aber ebenfalls ein gutes Spiel.

Sané, Musiala und Wirtz hinter dem klassischen Mittelstürmer Niclas Füllkrug: Womöglich bot Nagelsmann gegen die USA bereits seine EM-Offensive auf. Nominell verfügt der Bundestrainer übrigens auch über hochkarätige Alternativen: Kai Havertz, Thomas Müller und der aktuell verletzte Serge Gnabry sind schließlich allesamt mit Champions-League-Titeln dekoriert.