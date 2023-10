DFB - Noten und Einzelkritiken vom Testspiel gegen die USA: Sané zeigt die nächste Gala - ein Defensiv-Trio fällt ab

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 3:1 gegen die USA gewonnen. Leroy Sané zeigte die nächste Gala-Vorstellung, während ein Defensiv-Trio abfiel. Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.

© getty Deutschland - USA, Noten: Marc-André ter Stegen Während sich Manuel Neuer in der Endphase seiner Reha befindet, stand ter Stegen zum fünften Mal in Folge im Tor der Nationalmannschaft. Anfangs durfte er einige dankbare Bälle halten, bei Pulisics Traumtor zum 0:1 war er chancenlos. Note: 3,5.

© getty Deutschland - USA, Noten: Jonathan Tah Beim 2:1-Sieg gegen Frankreich testete Interimstrainer Rudi Völler den gelernten Innenverteidiger erfolgreich auf ungewohnter Position rechts hinten, Nagelsmann setzte das Experiment fort - diesmal verlief es aber weniger zufriedenstellend. Linksverteidiger Gosens rückte bei eigenem Ballbesitz hoch auf, Tah bildete mit Hummels und Rüdiger einen Dreieraufbau. Im Passspiel zwar sicher, dafür aber etwas wackelig gegen den Ball. Vor dem 0:1 kam er dem Torschützen Pulisic nicht hinterher. Note: 4.

© getty Deutschland - USA, Noten: Antonio Rüdiger Genau wie Pulisic verteidigte auch Rüdiger nicht konsequent genug gegen Pulisic vor dessen Traumtor zum 1:0, bei Yunus Musahs großer Kopfballchance in der 60. war er ebenfalls zu weit weg. In der ersten Halbzeit stimmte oftmals die Abstimmung mit den Nebenleuten nicht, nach der Pause stand die Abwehr stabiler. Note: 4.

© getty Deutschland - USA, Noten: Mats Hummels Nagelsmann berief Hummels erstmals seit der EM 2021 in den DFB-Kader - und beorderte ihn gegen die USA direkt in die Startelf. Eine von fünf Änderungen im Vergleich zum Frankreich-Spiel. Gemeinsam mit Kapitän Gündogan kümmerte sich Hummels um den Spielaufbau, dabei gelangen ihm einige raumgewinnende Pässe. In der 43. kam er mit einer Grätschte zu spät und sah dafür Gelb. Note: 3.

© getty Deutschland - USA, Noten: Robin Gosens Bei eigenem Ballbesitz rückte Gosens auf der linken Seite weit nach vorne, fand dort aber kaum ins Spiel. In der Rückwärtsbewegung hatte er Probleme mit dem flinken Timothy Weah. Stark aber immerhin sein Assist zu Füllkrugs 2:1. Note: 4.

© getty Deutschland - USA, Noten: Pascal Groß Statt des erkrankten Joshua Kimmich begann im defensiven Mittelfeld etwas überraschend nicht Leon Goretzka, sondern Pascal Groß. An Gündogans Seite bewährte er sich nicht nur als zweikampfstarker Abräumer - er gewann sämtliche direkte Duelle -, sondern auch mit überlegten Vorstößen. In der 11. Minute scheiterte Groß mit einem Schuss aus aussichtsreicher Position am Aluminium. Note: 2,5.

© imago images Deutschland - USA, Noten: Ilkay Gündogan Nach einem Doppelpass mit Sané erzielte Gündogan das wichtige 1:1, Anfang der zweiten Halbzeit scheiterte er mit zwei Distanzschüssen. Ansonsten bewährte sich der Kapitän im Aufbau mit gutem Passspiel. Verzeichnete mit Abstand die meisten Ballgewinne auf Seiten Deutschlands. Note: 2.

© getty Deutschland - USA, Noten: Leroy Sané Egal ob im Trikot des FC Bayern oder der Nationalmannschaft: Sané befindet sich in absoluter Topform. Er sprühte nur so vor Ideen, von Beginn an war er der auffälligste Offensivspieler Deutschlands. Meist kam Sané über den rechten Flügel, zog von dort aber oft ins Zentrum - exemplarisch bei seinem wunderbaren Sololauf vor Gündogans Treffer zum 1:1. Sané arbeitete auch stark gegen den Ball. Note: 1,5.

© getty Deutschland - USA, Noten: Jamal Musiala Ähnlich wie Sané präsentierte sich auch Musiala äußerst spielfreudig, er blieb bei seinen Aktionen aber oftmals etwas zu ungenau. In der 61. traf er zum 3:1, nachdem er das Tor mit einem Dribbling selbst eingeleitet hatte. Note: 2.

© getty Deutschland - USA, Noten: Florian Wirtz Etwas unauffälliger als Sané und Musiala, aber dennoch gut eingebunden ins ansehnliche Kombinationsspiel der deutschen Mannschaft. In der 24. Minute kassierte er von seinem Gegenspieler Musah einen Tunnel. Nach 62 Minuten musste er für Havertz weichen. Note: 3.

© getty Deutschland - USA, Noten: Niclas Füllkrug Füllkrug diente an vorderster Front als Anspielstation, ließ sich aber auch gelegentlich fallen. In den Minuten 22 und 27 vergab Füllkrug gute Chancen, ehe er in der 58. zum 2:1 traf und drei Minuten später Musiala zum 3:1 assistierte. Note: 2.