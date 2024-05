"Jetzt müssen wir ihn auch holen!" Der steinige, aber verdiente Weg des BVB ins Finale der Champions League

BVB, 4. Oktober 2023: Hoffnungsschimmer nach Nullnummer

Doch zunächst startete der BVB mit einer 0:2-Niederlage, ausgerechnet in Paris, in das Turnier. Es folgte ein 0:0 gegen die AC Milan und die Frage, wie in vier verbleibenden Spielen noch genügend Punkte für den Achtelfinal-Einzug gesammelt werden sollen.

"Wir waren tot nach dem zweiten Spiel ...", gestand Trainer Edin Terzic. Alle sahen das jedoch nicht so, wie Mats Hummels am späten Dienstagabend in den Katakomben des Prinzenparks offenbarte: "Spätestens seit dem zweiten Spiel in der Gruppenphase glauben wir daran, dass wir in der Champions League bestehen können. Das haben wir jetzt so oft bewiesen."

Es folgten zwei Schlüsselspiele gegen Newcastle United, welche das Pendel Richtung Weiterkommen oder Ausscheiden hätten ausschlagen können.