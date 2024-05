BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund bei PSG im Halbfinale der Champions League: Wichtig, wichtiger, Mats Hummels! - Gregor Kobel wird zum Alu-Beschwörer

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. PSG: Mats Hummels

So wichtig für die BVB-Defensive (und -Offensive)! Ordnete und dirigierte mit klaren Gesten und Kommandos, obwohl er ungewöhnlich wenig in den Spielaufbau eingebunden war. Bügelte Sabitzers Fauxpas mit einer starken Rettungstat aus, Mbappé wäre frei zum Schuss gekommen (35.). Nach der Pause mit einem überragenden Laufweg vor seinem Kopfball zum 1:0 (50.). Mit etwas Dusel, dass sein Foul am Sechzehner nicht zu einem Elfmeterpfiff führte (65.). Dennoch mag man sich nicht ausdenken, was passiert, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert. Note: 1,5.