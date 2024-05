Am heutigen Dienstag, den 7. Mai, geht das Halbfinale der Champions League weiter. Der BVB trifft am Abend im Rückspiel auf Paris Saint-Germain. Das Duell beginnt um 21.00 Uhr im Parc des Princes in Paris.

Mit 1:0 siegte Borussia Dortmund in der vergangenen Woche gegen Kylian Mbappé und Co. Gelingt es dem BVB, diesen Vorteil im Rückspiel zu behaupten?

Der FC Bayern München ist dagegen erst morgen im Einsatz. Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Real in Madrid gefordert.

SPOX verrät Euch im Folgenden, ob DAZN oder Amazon Prime das Duell zwischen PSG und dem BVB heute live überträgt.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Rückspiele heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick