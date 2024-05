Kommentar zum Einzug ins Finale des BVB in der Champions League: Totgeglaubte leben länger!

BVB steht glücklich, aber nicht unverdient im Finale

Klar: Teils ist der Finaleinzug durchaus glücklich. Die insgesamt sechs Aluminiumtreffer von PSG in beiden Spielen sprechen Bände, allein in Paris schaute Torhüter Gregor Kobel den Ball viermal an den Pfosten oder die Latte. Sportdirektor Sebastian Kehl witzelte in den Katakomben des Prinzenparks nicht von ungefähr, das Tor einfach nach London mitnehmen zu wollen. Unter dem Strich ist die Rückkehr ins legendäre Wembley elf Jahre nach dem verlorenen Finale gegen den FC Bayern München aber auch nicht unverdient.

Das liegt unter anderem auch an Kobel. Zwar verzeichnete er in Paris nicht die ganz großen Heldentaten, hielt aber in seinen elf Spielen sechsmal die Null. Kein Team hatte in dieser Saison häufiger eine weiße Weste - und der Schweizer hat wegen seines Verletzungspechs obendrein auch noch das Achtelfinal-Hinspiel bei der PSV Eindhoven verpasst. Nur neun Gegentore lassen sich ebenfalls sehen, auch steht kein anderer Torhüter bei mehr Paraden (42).