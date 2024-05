Nach "acht Bier in der gelben Wand": Jamie Carragher führt legendäres Interview mit Jadon Sancho

© getty

Jamie Carragher will mit Jadon Sancho beim Champions-League-Finale Bier trinken

Mitten in die Schalte kam dann Jadon Sancho dazu. "Ich war gerade in der gelben Wand, du kennst sie natürlich", sagte Carragher zum Dortmunder. "Das war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Unglaublich."

Der gab zu, noch kein Spiel in der gelben Wand erlebt zu haben, lobte aber die BVB-Fans: "Das hilft eine Menge. Wenn wir die Fans hören, können wir das Spiel kaum erwarten."

Carragher drängte ihn wenig später, sich ebenfalls ein Spiel auf der imposanten Tribüne anzuschauen: "Kannst du den Fans von Borussia Dortmund versprechen, das auch mal zu machen?" Zudem lud er Sancho ein, im Falle eines Finaleinzugs ein paar Bier mit ihm zu trinken. Sanchos Antwort: "Ich trinke nicht."

Dank des Treffers von Niclas Füllkrug nimmt Dortmund einen kleinen Vorteil mit ins Rückspiel in Paris am kommenden Dienstag. Zuvor steht in der Liga am Samstag noch das Heimspiel gegen den FC Augsburg an.