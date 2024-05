FC Bayern München, News und Gerüchte: Bessere Chancen bei BVB-Leihspieler Ian Maatsen dank Vincent Kompany?

© imago images

FC Bayern München, News: Irankunda denkt über Wechsel der Nationalmannschaft nach

Nestory Irankunda denkt über einen Wechsel der Nationalmannschaft nach. Das sagte der Stürmer, den der FC Bayern München im November von Adelaide United verpflichtete und der im Sommer in München erwartet wird, ESPN.

Die Eltern des 18-Jährigen stammen aus Burundi, selbst wurde er in einem Flüchtlingslager in Tansania geboren, bevor er nach Australien kam. Für die Socceroos lief er in den Jugend-Nationalmannschaften auf, doch auf sein Debüt für das A-Team wartet er noch, obwohl er schon einmal in den Kader berufen wurde.

"Im Moment bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Dinge weitergehen werden. In einige Kader bin ich noch nicht einberufen worden. Ich denke immer noch darüber nach, was ich in Zukunft auf der Ebene der Nationalmannschaften machen möchte. Wir werden also sehen. Auch für Tansania und Burundi bin ich noch spielberechtigt", sagte Irankunda.