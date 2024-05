Steht Theo Hernández kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München?

Theo Hernández steht im französischen EM-Kader

Während die Saison des FC Bayern München bereits beendet ist, muss die AC Milan am Samstag noch zum Saisonabschluss gegen US Salernitana ran. Die Rossoneri haben die Vizemeisterschaft allerdings schon sicher. Hernández könnte dabei fehlen, er verpasste auch den 37. Spieltag gegen den FC Turin aufgrund einer Erkrankung.

Weiter geht es für Hernández danach bei der EM-Vorbereitung gegen Luxemburg am 5. Juni sowie gegen Kanada am 9. Juni. Frankreichs Kader ist schon final und muss nicht mehr verkleinert werden. Deshalb kann sich Hernández sicher sein, auch am 17. Juni dabei zu sein, wenn die Équipe Tricolore in Düsseldorf gegen Österreich in die EM startet.