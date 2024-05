30 Meter tiefe Höhle unter dem Rasen! Der FC Bayern München gastiert gegen Real Madrid im spektakulär umgebauten Estadio Santiago Bernabeú

© getty

Rasen-Höhle und 360°-Bildschirm: Das umgebaute Bernabeú

Unter dem Spielfeld befindet sich neuerdings eine rund 30 Meter tiefe Höhle, in der der Rasen in sechs Längsstreifen unterteilt gelagert werden kann. Perfekt klimatisiert, beleuchtet und bewässert. Unwirtliche Witterungen braucht der Rasen aber auch in seiner ausgebreiteten Form während den Spielen nicht zu befürchten, verfügt das umgebaute Stadion doch über ein schließbares Dach.

Umrahmt wird es innen von einem bis zu elf Meter hohen 360°-LED-Bildschirm. Bei der Platzbegehung schwirren hier noch animierte Real-Logos umher, während den Spielen gibt es Wiederholungen und Statistiken zu sehen. In Betrieb genommen wurde der Bildschirm erst Ende April beim Clásico gegen den FC Barcelona.

Der verstaubare Rasen, das schließbare Dach, der riesige LED-Bildschirm: All diese neuen Accessoires sollen eine künftige Nutzung des Bernabeú abseits des Kerngeschäfts Fußball ermöglichen. Real plant hier künftig auch Konzerte, Messen und andere Sportveranstaltungen. Die Kapazität blieb übrigens bei rund 81.000 Plätzen gleich. Begonnen wurde der Umbau 2019, während der Corona-Pandemie wichen die Profis für rund eineinhalb Jahre ins Estadio Alfredo Di Stéfano am Trainingsgelände aus. Im Herbst 2021 kehrten sie schließlich in ihre wahre Heimat zurück, wo seitdem bei laufendem Spielbetrieb weiter gebaut wird.

Statt ursprünglich angedachten 575 Millionen Euro erhöhten sich die Kosten mittlerweile bereits auf 1,17 Milliarden Euro. Fertig ist die umgebaute Arena aber immer noch nicht, im Außenbereich sind weiterhin große Gerätschaften im Einsatz. Von der Fassade verschwunden sind die ikonischen runden Eingangstürme, dafür ist das Stadion nun mit tausenden Stahllamellen umzogen. Es wirkt wie ein Raumschiff, das mitten in einem Wohngebiet gelandet ist.