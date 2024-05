Diese Statistiken werfen Fragen auf: Wie ist Harry Kanes Premierensaison beim FC Bayern München zu bewerten?

© Getty

Harry Kane beim FC Bayern: Meiste Tore, meiste Minuten

In 44 Pflichtspielen gelangen Kane bisher 44 Tore, dazu noch elf Assists. Sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga führt er die Torschützenliste an. Bei der Jagd nach dem goldenen Schuh für Europas besten Torjäger dieser Saison liegt er uneinholbar vor Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain in Führung.

Kane verpasste kein einziges Spiel verletzt, zur Schonung fehlte er lediglich bei den beiden Partien im DFB-Pokal. In der Bundesliga und in der Champions League wurde er nur sechsmal in der Schlussphase ausgewechselt. Seine 3849 Pflichtspielminuten in dieser Saison sind absoluter Bestwert beim FC Bayern, auf Platz zwei folgt Joshua Kimmich abgeschlagen mit 3233 Minuten.

Aufgrund zahlreicher Verletzungen und einer mangelhaften Kaderzusammenstellung muss Trainer Thomas Tuchel permanent taktisch und personell improvisieren, eine Spielweise mit Wiedererkennungswert entwickelte sich deshalb nicht. In dieser Gemengelage hängt umso mehr von Kane ab, als Sturmspitze einer der ganz wenigen Fixpunkte dieser Saison.