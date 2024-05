Die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Halbfinalrückspiel bei Real Madrid im Liveticker: Was sagen Thomas Tuchel und Manuel Neuer?

© getty

Die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Halbfinalrückspiel bei Real Madrid im Liveticker

Vor Beginn: Um 19.20 Uhr wird es übrigens los gehen mit der Pressekonferenz heute. Voraussichtlich stellt sich zunächst Manuel Neuer den Fragen der Journalisten, danach wird dann Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Bühne betreten.

Vor Beginn: Schauen wir noch einmal kurz zurück auf das, was sich im Hinspiel in der Allianz-Arena zugetragen hat. Bayern begann sehr stark, dominierte in der Anfangsphase klar das Geschehen - dennoch war es Real vorbehalten, in Führung zu gehen. In der 24. Minute bediente Toni Kroos Vinicius mit einem Traumpass, der Brasilianer blieb vor Manuel Neuer eiskalt und schob zum 1:0 für die Madrilenen ein. Bei der spanischen Führung blieb es bis zur Pause, doch zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Bayern zum Doppelschlag an: Zunächst sorgte Leroy Sané für den Ausgleich (53.), kurz darauf gelang Harry Kane per Elfmeter (57.) die komplette Wende. Und als es dann schon so aussah, als würde der FCB mit einem kleinen Vorsprung im Gepäck nach Madrid reisen, erhielt auch Real einen Elfmeter. Diesen verwandelte Vinicius in der 83. Minute zum 2:2-Endstand.

Vor Beginn: Gut 24 Stunden vor dem Showdown im Bernabeu blicken Trainer Thomas Tuchel und Torhüter Manuel Neuer auf das Halbfinalrückspiel bei Real Madrid voraus. Nach dem 2:2 vor einer Woche in München ist alles offen - dementsprechend riesig ist das Interesse an diesem Duell zweier Weltklubs, die beide ein ganz großes Ziel vor Augen haben: Am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion um den Henkelpott spielen.