Personal-Puzzle des FC Bayern gegen Arsenal: Warum es für Thomas Tuchel nach dem Köln-Spiel noch komplizierter ist

Nach Kingsley Comans Verletzung: Wer ersetzt Gnabry gegen Arsenal?

Hinter Mittelstürmer Harry Kane gesetzt sind gegen Arsenal Jamal Musiala sowie Leroy Sané, den Tuchel gegen Köln genau wie Keeper Manuel Neuer aus Schonungsgründen nicht einmal in den Kader berief. Sportdirektor Christoph Freund sieht bei beiden für einen Einsatz am Mittwoch aber "keine Fragezeichen". Um den dritten Posten in der offensiven Dreierreihe durften sich gegen Köln neben dem nun verletzten Coman noch Mathys Tel und Thomas Müller empfehlen.

Tel präsentierte sich zwar bemüht, aber im Abschluss zu unpräzise. Müller kreierte mehrere Torchancen und krönte seine starke Leistung mit seinem Treffer zum 2:0. "Er war viel unterwegs, hat immer wieder für Unruhe gesorgt", lobte Freund. "Natürlich kann er bei Spielen wie gegen Arsenal ein wichtiger Faktor sein." Nachdem Müller beim Hinspiel 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte, könnte er am Mittwoch beginnen.

Durchaus Chancen auf einen Startplatz in der offensiven Dreierreihe ausrechnen darf sich aber auch Raphael Guerreiro, der gegen Köln neben Aleksandar Pavlovic erstaunlich offensiv agierte und per sehenswertem Schlenzer zum wichtigen 1:0 traf. In Frage kommt der variabel einsetzbare Guerreiro aber auch für die Doppelsechs und die linke Verteidigung.

Im defensiven Mittelfeld hat Tuchel die Qual der Wahl: Leon Goretzka dürfte nach seinem starken Auftritt in London auch beim Rückspiel Tuchels Vertrauen bekommen, der von seiner Erkrankung zurückgekehrte Pavlovic oder Guerreiro aber könnten den beim Hinspiel eher schwachen Konrad Laimer verdrängen.