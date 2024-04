"Wir entschuldigen uns": Fans des FC Bayern München verspotten Uli Hoeneß

"Wir entschuldigen uns für die Tennisbälle in Heidenheim, Uli", stand auf einem Spruchband. Die Bayern hatten sich bekanntlich bei der 2:3-Niederlage beim Aufsteiger nach einer 2:0-Führung blamiert - ganz ohne auf den Platz fliegende Tennisbälle.

Die Anhänger reagierten damit auf die Aussagen des Ehrenpräsidenten zur 2:3-Niederlage der Münchner beim VfL Bochum am 18. Februar. Hoeneß hatte den Fans quasi die Schuld an der Pleite gegeben.

"Wir führen in Bochum 1:0, Harry Kane kann gerade das 2:0 machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen. Dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie den FC Bayern so lieben, die schmeißen die Bälle", hatte der 72-Jährige kürzlich im Bayerischen Rundfunk geschimpft.