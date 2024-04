FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen den 1. FC Köln: Zwei Angreifer betreiben Chancenwucher - aber Müller glänzt

© imago images

FC Bayern - 1. FC Köln, Noten: Raphael Guerreiro

Guerreiro rückte von der Sechs regelmäßig weit auf, wiederholt tauchte er am oder sogar im gegnerischen Strafraum in aussichtsreichen Positionen auf. In der 30. vergab er noch eine Riesenchance, ehe er in der 65. per traumhaftem Schlenzer zum 1:0 traf. Note: 2.