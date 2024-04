"Das habe ich auch gehört": TV-Experte nennt mögliche Ursache für Bayerns Verletzungsmisere

Thomas Tuchel reagiert auf Hamann-Aussage: "Didi weiß es natürlich"

Tatsächlich laufen die Bayern-Spieler in der Bundesliga-Saison am wenigsten von allen 18 Teams, was aber nicht ausschließlich ihrem dominanten Spielstil geschuldet ist. Tabellenführer Bayer Leverkusen war bislang 200 Kilometer mehr unterwegs.

"Das hat mit geistiger Frische zu tun und mit dem Training, was du machst. Die Leverkusener haben mehr Spiele gemacht und haben alle an Bord. Die haben vermutlich nicht die Hälfte der Verletzungen gehabt. Das ist auch ein Grund für die aktuelle Tabellensituation. Da müssen sich die Bayern hinterfragen, was die medizinische Abteilung betrifft", meinte Hamann.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel wurde auf der Pressekonferenz auf Hamanns Aussagen angesprochen und erwiderte: "Kann ich nicht drauf antworten. Didi weiß es natürlich."

Tuchel und Hamann waren in dieser Saison bereits zuvor öffentlich aneinandergeraten.