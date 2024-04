"Oder wir machen was Verrücktes": Thomas Tuchel verrät Plan für FC Bayerns Rückspiel gegen Arsenal

Dabei beließ es Tuchel jedoch nicht: "Oder wir machen was Verrücktes und stellen Min-Jae Kim oder Dayot Upamecano auf die linke Seite. Mit einem rein Defensiven, aber wir wollen ja gewinnen. Es ist ja nicht so, dass wir einen Vorsprung haben, denn es ist ja komplett ausgeglichen", verwies er auf das 2:2 aus dem Hinspiel. Tuchels Fazit der Überlegungen: "Es ist normalerweise Nouss oder Rapha."

Mazraoui stand in der laufenden Bundesliga-Saison am Samstag zum 14. Mal in der Startelf. Ihm gelangen bei seinen Einsätzen bislang drei Assists.

Guerreiro wechselte im Sommer ablösefrei vom BVB zu den Bayern. Gegen den 1. FC Köln war das 1:0 sein dritter Liga-Treffer im 18. Bundesliga-Duell für die Münchner.