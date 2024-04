FC Bayern München, News und Gerüchte: Kingsley Coman und Serge Gnabry dürfen bei guten Angeboten angeblich gehen

© getty

FC Bayern, Gerücht: FCB würde sich Angebote für Kingsley Coman anhören

Kingsley Coman ist einer der Kandidaten, die den FC Bayern München im Sommer verlassen könnten. Das berichtet der kicker. Demnach wird der Franzose von den Klub-Bossen als langjähriger Spieler des Klubs zwar geschätzt und respektiert und besonders sein Siegtreffer zum Champions-League-Triumph 2020 ist ihnen noch in bester Erinnerung. Aber intern soll es auch Kritik an Comans fehlender Entwicklung geben, besonders, was die Tore und Assists, die er beiträgt, angeht.

Sollte ein Klub mit einem Angebot auf die Münchner zukommen und Coman selbst den Wunsch äußern, den FCB verlassen zu wollen, würden sich die Bayern dem Bericht zufolge mit der Offerte eingehend beschäftigen.

Coman kam 2015 von Juventus Turin zum FCB. Er hat 199 Bundesliga-Spiele absolviert, in denen ihm 41 Tore und 44 Vorlagen gelangen. Am Samstag zog er sich im Duell mit dem 1. FC Köln eine Adduktorenverletzung zu, die ihn wochenlang zum Zuschauen zwingt.