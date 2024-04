FC Bayern München, News und Gerüchte: Manchester City bei Jamal Musiala wohl pessimistisch - nächster FCB-Star im Visier?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: FCB doch optimistisch bei Leroy Sané?

Leroy Sané wird das Bundesliga-Duell mit dem 1. FC Köln aller Voraussicht nach verpassen. Wie die tz erfahren haben will, soll man in München aber optimistisch sein, dass der Offensivspieler das Rückspiel gegen den FC Arsenal spielen kann. Der Linksfuß erhole sich derzeit gut und der Heilungsprozess gehe in die richtige Richtung. Obwohl er nach wie vor Schmerzen habe, habe Sané sich nach dem Hinspiel gegen die Gunners besser gefühlt als in den vorherigen Wochen.

Thomas Tuchel erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel noch, dass der Nationalspieler "eine Reaktion gezeigt" habe. Die Schmerzen am Schambein, die er schon länger habe, könne er "im laufenden Betrieb nicht auskurieren. Das wird in der laufenden Saison und bei der EM so bleiben".